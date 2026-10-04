دولت برنامه جامعی برای حمایت از معیشت مردم دارد/ مردم خیالشان راحت باشد+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: مردم خیالشان راحت باشد؛ دولت یک برنامه کاملاً مشخص برای حمایت از اقتصاد و معیشت مردم دارد و منابع لازم نیز برای اجرای این برنامه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: منابع ارزی بسیار خوبی از قبل برای این منظور در نظر گرفته شده و در کنار آن، فرآیند ورود و خروج کالا نیز تسهیل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه تولید و عرضه ادامه داد: در بخش تولید و عرضه نیز اقدامات لازم در حال انجام است و مجموعه این سیاست‌ها می‌تواند به بهبود شرایط بازار و کاهش قیمت‌ها منجر شود.

مدنی‌زاده تأکید کرد: با اجرای این برنامه‌ها، انتظار داریم قیمت‌ها به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.