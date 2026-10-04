مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: به منظور راهنمایی و مشاوره مطمئن به متقاضیان مجاز به انتخاب رشته، سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری ۱۴۰۵ از امروز فعال گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان ش علیرضا کریمیان گفت: سامانه انتخاب رشته مجازی برای گروه‌های آزمایشی مختلف فعال شد و از متقاضیان انتظار می‌رود رشته دانشگاهی خود را بر اساس علایق، توانمندی‌ها و شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود انتخاب کنند، این افراد باید از احتمال قبولی در رشته‌های مورد نظرشان مطلع شوند و در همین راستا، نرم‌افزار راهنمای انتخاب رشته مجازی امکان ارایه شانس قبولی متقاضیان را دارد.

وی با بیان اینکه تصمیم نهایی را متقاضی بر اساس عوامل مؤثر در انتخاب رشته و دانشگاه محل تحصیل باید اخذ کند، ادامه داد: در نرم‌افزار راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری قابلیت جستجو بر اساس نوع دوره، مقطع تحصیلی، رشته محل‌های استان، رشته، نوع پذیرش و یا ترکیبی از همه این موارد پیش بینی شده و این سامانه با توجه به وضعیت علمی متقاضی حداکثر ۳۰۰ کد رشته محل را با هر جستجو ارائه می‌کند که از بالا به پایین شانس قبولی متقاضی را ارائه می دهد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: سامانۀ انتخاب رشتۀ مجازی از امروز ‌يک‌شنبه 12 مهرماه به منظورِ راهنمايي و كمك به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در دسترس متقاضیان قرار گرفته است و این سامانه بهترین مشاوره برای انتخاب رشته را با کمترین هزینه ارائه می دهد و متقاضیان با توجه به گروه‌های آزمایشی، سهمیه‌ها، درصد و رتبه، می توانند فهرستی از رشته و دانشگاه‌های دارای پذیرش در نوبت روزانه، شبانه( نوبت دوم)، دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس و غیرانتفاعی را بر مبنای قوانین و مقررات آزمون سال ۱۴۰۵ و شبیه سازی با داده های پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۴ مشاهده نمایند.

 کریمیان تأکید کرد: سازمان سنجش به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اغواگرایانه افراد و موسسات مدعی انتخاب رشته تضمینی، بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه انتخاب رشته مجازی، ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامه های تلویزیونی ضبط شده توسط کارشناسان سازمان را در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته، طراحی و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

 متقاضیان پس از دریافت رشته محل های پیشنهادی در سامانه انتخاب رشته مجازی می بایست بر اساس علایق و شرایط خود نسبت به ثبت نهایی کد رشته محل‌ها در کارپوشه خود در سامانه جامع آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اقدام و کدرهگیری دریافت کنند. 

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور 

برچسب ها: انتخاب رشته ، کنکور
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