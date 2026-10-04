معاون سیاسی وزیر کشور با بیان این که منتظریم که اصل برگزاری انتخابات شوراها مورد موافقت قرار گیرد، گفت: تاریخ‌های اعلامی واقعی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگویی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: اگر در وضعیت قبلی که شعام درباره انتخابات شوراها اعلام کرده تغییری حاصل شود، ستاد انتخابات رسما بیانیه می‌دهد. بنابراین این تاریخ‌هایی که اعلام می‌شود، هیچ‌کدام واقعی نیست و هنوز ما منتظریم.

وی افزود: پیشنهاداتی داده‌ایم و منتظریم که اصل برگزاری انتخابات مورد موافقت قرار بگیرد. اگر آن اصل برگزاری به ما ابلاغ شود، آن‌وقت در سراسر کشور امکان‌سنجی می‌کنیم و تاریخ دقیق برگزاری انتخابات را اعلام می‌کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: اگرچه وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارد، اما الان هنوز هیچ تاریخی مشخص نشده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: انتخابات شوراها ، شورای شهر و روستا
خبرهای مرتبط
تاریخ برگزاری انتخابات شورا‌های شهر و روستا اعلام شد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
انتخابات شورا‌ها تا ۱۵ آبان برگزار می‌شود
زینی‌وند در نشست خبری:
اعتقادی به دوگانه‌سازی جنگ و سازش نداریم/ انتخابات شوراها امسال برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرمانده کل ارتش: مجاهدت‌های فراجا پشتوانه آرامش و اقتدار ایران اسلامی است
اگر دشمنان مسیر برخورد نظامی را دوباره در پیش بگیرند پاسخ محکم‌تری از ایران دریافت می‌کنند/ آمریکا راه خرد و عقلانیت را اتخاذ کند
خبر اخراج دیپلمات‌های ایران توسط آمریکا کذب محض است/ نیروهای مسلح آماده‌ دفع هرگونه شرارت هستند
غریب‌آبادی: نظرات آمریکا درباره طرح ۷ روزه ایران در حال بررسی است
باید از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» عبور کنیم/ نام پایه‌گذاران صنعت موشکی در تاریخ ماندگار خواهد شد
قالیباف: هفت شرط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد
سرلشکر عبداللهی: فراجا در جنگ و کودتا جلوی تجزیه ایران را گرفت
سخنگوی سپاه: جنگ با ایران یا با مردم آمریکا؟
تصویب آیین‌نامه حمایت از بازگشت نخبگان خارج از کشور در هیات دولت
جلسات مجلس با مصوبه شعام از هفته آینده با شیوه جدید برگزار می‌شود
آخرین اخبار
زینی‌وند: تاریخی برای انتخابات شوراها مشخص نشده است
غریب‌آبادی: نظرات آمریکا درباره طرح ۷ روزه ایران در حال بررسی است
حضور رئیس جمهور در مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه
تصویب آیین‌نامه حمایت از بازگشت نخبگان خارج از کشور در هیات دولت
سخنگوی سپاه: جنگ با ایران یا با مردم آمریکا؟
حاجی‌بابایی: وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع تا پایان مهر به مجلس معرفی می‌شوند
خون شهدای مقاومت پرده از چهره واقعی رژیم صهیونیستی کنار زده است
سرلشکر عبداللهی: فراجا در جنگ و کودتا جلوی تجزیه ایران را گرفت
جلسات مجلس با مصوبه شعام از هفته آینده با شیوه جدید برگزار می‌شود
تأمین هزینه انتخاباتی از کارگزاران بیگانه ممنوع شد
خبر اخراج دیپلمات‌های ایران توسط آمریکا کذب محض است/ نیروهای مسلح آماده‌ دفع هرگونه شرارت هستند
اگر دشمنان مسیر برخورد نظامی را دوباره در پیش بگیرند پاسخ محکم‌تری از ایران دریافت می‌کنند/ آمریکا راه خرد و عقلانیت را اتخاذ کند
قالیباف: هفت شرط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد
باید از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» عبور کنیم/ نام پایه‌گذاران صنعت موشکی در تاریخ ماندگار خواهد شد
فرمانده کل ارتش: مجاهدت‌های فراجا پشتوانه آرامش و اقتدار ایران اسلامی است
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۲ مهر
بیانیه وزرات امور خارجه درباره خروج نیرو‌های اشغالگر آمریکایی از عراق
دولت برای مدیریت شرایط ویژه آرایش جدید گرفته است
بقائی: وزیر امور خارجه ارمنستان یکشنبه به تهران سفر می‌کند
وزیر خارجه ترکیه درگذشت خواهر عراقچی را تسلیت گفت
آرایش جدید اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط ویژه کشور
ولایتی: امنیتِ وارداتی، تاریخ مصرف دارد
پیام سرلشکر عبداللهی به مناسبت افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی