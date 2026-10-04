باشگاه خبرنگاران جوان - علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگویی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: اگر در وضعیت قبلی که شعام درباره انتخابات شوراها اعلام کرده تغییری حاصل شود، ستاد انتخابات رسما بیانیه می‌دهد. بنابراین این تاریخ‌هایی که اعلام می‌شود، هیچ‌کدام واقعی نیست و هنوز ما منتظریم.

وی افزود: پیشنهاداتی داده‌ایم و منتظریم که اصل برگزاری انتخابات مورد موافقت قرار بگیرد. اگر آن اصل برگزاری به ما ابلاغ شود، آن‌وقت در سراسر کشور امکان‌سنجی می‌کنیم و تاریخ دقیق برگزاری انتخابات را اعلام می‌کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: اگرچه وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارد، اما الان هنوز هیچ تاریخی مشخص نشده است.

منبع: ایرنا