باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وب‌سایت خبری وای‌نت به نقل از یک مقام ارشد اماراتی گزارش داده است که کمک‌خلبان پرواز فلای‌دبی که تلاش کرد این هواپیما را در مسیر خود به سمت سرزمین‌های اشغالی سرنگون کند، احتمالاً با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.

بر اساس این گزارش، ابوظبی قصد دارد شدیدترین مجازات ممکن را برای «حمام الحمامی» که متهم به تلاش برای کشتن تمامی سرنشینان هواپیما است، در نظر بگیرد.

این گزارش همچنین می‌گوید مقام‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اکنون در امارات حضور دارند تا در تحقیقات درباره الحمامی مشارکت کنند.

بر اساس گزارش این وبسایت خبری عبری، نیرو‌های موساد در کنار مقام‌های اطلاعاتی عربستان، عمان و آمریکا در این تحقیقات حضور دارند.

هفته گذشته هواپیمای شرکت فلای‌دبی در مسیر خود از دبی به سمت تل‌آویو حرکت می‌کرد که ناگهان دچار افت شدید ارتفاع شد. گفته شده در میانه پرواز، کمک‌خلبان ناگهان با چاقو به سمت خلبان حمله کرده و تلاش کرده او را به قتل برساند. در جریان درگیری، خلبان کنترل هواپیما را برای لحظاتی از دست داد و هواپیما با کاهش شدید ارتفاع مواجه شد و در آستانه سقوط قرار گرفت.

در ادامه، چند مسافر برای مهار کمک‌خلبان وارد عمل شدند و در نهایت توانستند او را متوقف کنند. این پرواز در عربستان فرود آمد و خلبان و کمک خلبان هر دو به بیمارستان منتقل شدند.

درباره انگیزه این حمله هنوز نتیجه قطعی اعلام نشده است. با این حال، منابع مطلع گفته‌اند «الحمامی» که شهروند عمان است، پیش‌تر در زمان فعالیت خود در شرکت عمان‌ایر به‌دلیل نگرانی درباره دیدگاه‌های افراطی از پرواز کنار گذاشته شده بود. برخی منابع صهیونیست نیز می‌گویند او احتمالا به‌تنهایی دست به این اقدام زده و تاکنون ارتباط مشخصی بین او و یک گروه مسلح پیدا نشده است.

منبع: تایمز اسرائیل