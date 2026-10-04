باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر کل راهداری و حمل و نقل لرستان گفت: بخش حمل‌ونقل کالای استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با ثبت بیش از ۲۶ میلیون تن جابه‌جایی کالا، صدور بیش از ۲۰۱ هزار فقره بارنامه و فعالیت هزاران دستگاه ناوگان باری، همچنان یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در چرخه اقتصادی و حمل‌ونقل استان بوده است.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، طی این مدت در مجموع ۲۶ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۱۲ تن کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در استان جابه‌جا شده است؛ حجم قابل توجهی از حمل بار که نشان‌دهنده ظرفیت و نقش مهم شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و توزیعی است.

صدور بیش از ۲۰۱ هزار بارنامه در نیمه نخست سال

مدیر کل راهداری و حمل و نقل لرستان گفت: از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد بخش حمل‌ونقل کالا در لرستان، تعداد بارنامه‌های صادرشده است. طی ۶ ماهه نخست سال جاری، ۲۰۱ هزار و ۱۲ فقره بارنامه برای جابه‌جایی کالا در استان صادر شده است.

وی گفت: بارنامه به عنوان سند رسمی حمل کالا، نقش مهمی در ساماندهی فرآیند جابه‌جایی بار و نظارت بر فعالیت ناوگان حمل‌ونقل دارد و افزایش حجم صدور آن، بیانگر گستردگی فعالیت ناوگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در استان است.

۱۴۷ شرکت در بخش حمل‌ونقل کالا فعالیت دارند

مدیر کل راهداری و حمل و نقل لرستان گفت: بر اساس این گزارش، ۱۴۷ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان لرستان فعالیت می‌کنند و در زمینه جابه‌جایی انواع محموله‌های باری، خدمات حمل‌ونقل را به صاحبان کالا و بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه می‌دهند.

وی افزود: این شرکت‌ها به همراه ناوگان باری و رانندگان فعال، بخش اصلی شبکه حمل‌ونقل کالای استان را تشکیل می‌دهند و در انتقال کالا در مسیر‌های درون‌استانی و برون‌استانی نقش‌آفرینی می‌کنند.

فعالیت بیش از ۱۳ هزار دستگاه ناوگان باری سنگین

آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد لرستان از ظرفیت قابل توجهی در حوزه ناوگان حمل‌ونقل سنگین برخوردار است. در حال حاضر ۱۳ هزار و ۴۴۹ دستگاه ناوگان باری سنگین در استان فعالیت دارند.

این ناوگان سهم عمده‌ای در جابه‌جایی محموله‌های سنگین و کالا‌های تولیدی و صنعتی داشته و بخش قابل توجهی از حمل بار استان از طریق این وسایل نقلیه انجام می‌شود.

۲۱ هزار راننده در چرخه حمل‌ونقل باری لرستان

در کنار ظرفیت ناوگان، نیروی انسانی فعال در این بخش نیز قابل توجه است. بر اساس آمار اعلام‌شده، ۲۱ هزار و ۱۱۰ راننده در بخش حمل‌ونقل باری استان لرستان فعالیت دارند.

حضور این تعداد راننده در شبکه حمل‌ونقل، علاوه بر نقش مستقیم در جابه‌جایی کالا، بیانگر ظرفیت اشتغال‌زایی این بخش و اهمیت آن در اقتصاد استان است.

بیش از ۱۳ هزار دستگاه وانت‌بار در استان

بخش دیگری از ناوگان حمل‌ونقل کالای لرستان را وانت‌بار‌ها تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار، ۱۳ هزار و ۴ دستگاه وانت‌بار در استان فعال هستند که در جابه‌جایی کالا‌های سبک و محموله‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این ناوگان به‌ویژه در حمل کالا‌های سبک، توزیع بار و پاسخگویی به نیاز‌های حمل‌ونقلی در نقاط مختلف استان نقش مؤثری دارد.

حمل بیش از ۲۶ میلیون تن کالا؛ تصویری از ظرفیت حمل‌ونقل لرستان

مجموع آمار‌های ثبت‌شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تصویری روشن از گستردگی شبکه حمل‌ونقل کالای لرستان ارائه می‌دهد؛ شبکه‌ای که با تکیه بر ۱۴۷ شرکت حمل‌ونقل، ۲۱ هزار و ۱۱۰ راننده، ۱۳ هزار و ۴۴۹ دستگاه ناوگان باری سنگین و ۱۳ هزار و ۴ دستگاه وانت‌بار، وظیفه جابه‌جایی میلیون‌ها تن کالا را بر عهده دارد.

جابه‌جایی بیش از ۲۶ میلیون تن کالا در کنار صدور ۲۰۱ هزار و ۱۲ بارنامه طی ۶ ماه، نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت در این بخش و جایگاه راهبردی حمل‌ونقل جاده‌ای در پشتیبانی از تولید، توزیع و فعالیت‌های اقتصادی استان لرستان است.

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان نیز با نظارت بر فعالیت شرکت‌ها، ناوگان و رانندگان بخش حمل‌ونقل کالا، نقش مهمی در ساماندهی، ایمنی و تسهیل فرآیند جابه‌جایی کالا در شبکه جاده‌ای استان بر عهده دارد.