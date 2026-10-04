معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران از فراهم شدن شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های افسری ارتش از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران از فراهم شدن شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های افسری ارتش از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ خبر داد؛ فرصتی که پس از وقفه‌ای ۲۰ ساله، مسیر تازه‌ای را برای تحصیل و استخدام هم‌زمان جوانان کشور هموار کرده است.

این فرصت ویژه برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی «علوم ریاضی و فنی» و «علوم تجربی» در نظر گرفته شده است تا ضمن تحصیل در محیطی علمی، پویا و مجهز، مسیر شغلی خود را نیز در نیرو‌های مسلح آغاز کنند.

این تصمیم که پس از دو دهه احیا شده، با هدف جذب نخبگان و علاقه‌مندان به فعالیت در عرصه‌های دانش و فناوری دفاعی و تأمین آینده شغلی پایدار برای جوانان میهن اتخاذ شده است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر لزوم خدمت مؤثر به کشور، از متقاضیان واجد شرایط برای پیوستن به دانشگاه‌های افسری دعوت به عمل آورده است.

نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

متقاضیان برای اطلاع دقیق از لیست رشته‌های تحصیلی، شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط پذیرش و امتیازات ویژه در نظر گرفته شده، می‌توانند به شیوه‌های زیر اقدام کنند:

۱. مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی مدیریت گزینش و استخدام ارتش به نشانی gozinesh.aja.ir

۲. مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و پیوست‌های مربوط به پذیرش در دانشگاه‌های افسری ارتش.

ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که این پذیرش فرصتی متفاوت برای کسانی است که به دنبال امنیت شغلی، پیشرفت در حوزه‌های تخصصی و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

منبع: سازمان سنجش

برچسب ها: ارتش ایران ، کنکور
خبرهای مرتبط
رتبه‌های برتر کنکور کدام رشته و دانشگاه را انتخاب می‌کنند؟
۵ دقیقه با رتبه ۷ تجربی کنکور سراسری/ در اوج تهدیدها و فشار دشمن برای ایران جنگیدم + فیلم
سامانه انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری ۱۴۰۵ فعال شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تیم ملی المپیاد نجوم ایران برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد
کاظمی: اخبار مربوط به استعفای معلمان کذب است
سالاریه: پارس‌۲ آماده پرتاب است؛ نخستین ماهواره راداری ایران به‌زودی رونمایی می‌شود
عادت غلط غذایی که سبب رفلاکس معده می‌شود + فیلم
چگونه اضطراب به معده آسیب می‌رساند؟ + فیلم
یک راز تغذیه‌ای درباره گوجه‌فرنگی پخته
راکت‌های کاوشگر؛ آزمایشگاه فضایی ایران برای تحقیقات زیستی، پزشکی و محیط‌زیستی
زنگ غنچه‌ها برای بیش از ۱ میلیون نوآموز به صدا درآمد
مصرف فست فود و‌ غذای ناسالم باعث چاقی کودکان و دانش آموزان می‌شود
۲۳۴ رویداد فضایی در سال گذشته؛ «انقلاب ماهواره‌برها» محور هفته جهانی فضا در ایران
آخرین اخبار
افزایش سرعت گرمایش اقیانوس‌ها هم‌زمان با عقب‌نشینی یخ‌های دریایی
نقاط ضعف تبلت جدید شیائومی: مشکلاتی در سیستم صوتی
آنتی‌بیوتیک‌های رایج که بر ریتم قلب تأثیر می‌گذارند
داده‌هایی که تلویزیون هوشمندتان درباره شما می‌داند
وزیر ارتباطات: اینترنت ماهواره‌ای مکمل شبکه‌های زمینی است
«پایا» روزانه ۶ هزار کیلومتر مربع تصویربرداری می‌کند/ گام بعدی، منظومه‌سازی ماهواره‌ای است
ضرورت فرهنگ‌سازی در راستای کاهش آسیب در کودکان
جذب ۵۵۰ نفر دانشجوی بورسیه در دانشگاه بقیه‌الله از طریق کنکور ۱۴۰۵ 
تیم ملی المپیاد نجوم ایران برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد
اعلام آمادگی ایران برای تجهیز و پشتیبانی از ۲۰ کرسی زبان فارسی در روسیه
کلیات برنامه درسی آموزش حفظ، در مدارس حفظ قرآن کریم» ابلاغ شد
سالاریه: پارس‌۲ آماده پرتاب است؛ نخستین ماهواره راداری ایران به‌زودی رونمایی می‌شود
توسعه ظرفیت‌های اجرایی جشنواره دهم اندیشمندان جوان با مشارکت دانش‌پژوهان و مدال‌آوران
راکت‌های کاوشگر؛ آزمایشگاه فضایی ایران برای تحقیقات زیستی، پزشکی و محیط‌زیستی
عادت غلط غذایی که سبب رفلاکس معده می‌شود + فیلم
عدالت آموزشی، فرصت رشد برای استعدادهاست، نه یکسان‌سازی نتایج
چگونه اضطراب به معده آسیب می‌رساند؟ + فیلم
۲۳۴ رویداد فضایی در سال گذشته؛ «انقلاب ماهواره‌برها» محور هفته جهانی فضا در ایران
کاظمی: اخبار مربوط به استعفای معلمان کذب است
کاظمی: با علم و قدرت از کشور دفاع خواهیم کرد
یک راز تغذیه‌ای درباره گوجه‌فرنگی پخته
مصرف فست فود و‌ غذای ناسالم باعث چاقی کودکان و دانش آموزان می‌شود
مربیان کودک؛ حلقه‌ی اتصال نسل آینده با ارزش‌های اخلاقی و علمی
زنگ غنچه‌ها برای بیش از ۱ میلیون نوآموز به صدا درآمد
عدالت آموزشی، مهم‌ترین مطالبه داوطلبان کنکور است
کودکان ۱۲ ساله ۱/۵ دندان پوسیده دائمی دارند/ دندان سالم در ۲۰ درصد از کودکان