باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران از فراهم شدن شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های افسری ارتش از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ خبر داد؛ فرصتی که پس از وقفه‌ای ۲۰ ساله، مسیر تازه‌ای را برای تحصیل و استخدام هم‌زمان جوانان کشور هموار کرده است.

این فرصت ویژه برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی «علوم ریاضی و فنی» و «علوم تجربی» در نظر گرفته شده است تا ضمن تحصیل در محیطی علمی، پویا و مجهز، مسیر شغلی خود را نیز در نیرو‌های مسلح آغاز کنند.

این تصمیم که پس از دو دهه احیا شده، با هدف جذب نخبگان و علاقه‌مندان به فعالیت در عرصه‌های دانش و فناوری دفاعی و تأمین آینده شغلی پایدار برای جوانان میهن اتخاذ شده است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر لزوم خدمت مؤثر به کشور، از متقاضیان واجد شرایط برای پیوستن به دانشگاه‌های افسری دعوت به عمل آورده است.

نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

متقاضیان برای اطلاع دقیق از لیست رشته‌های تحصیلی، شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط پذیرش و امتیازات ویژه در نظر گرفته شده، می‌توانند به شیوه‌های زیر اقدام کنند:

۱. مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی مدیریت گزینش و استخدام ارتش به نشانی gozinesh.aja.ir

۲. مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و پیوست‌های مربوط به پذیرش در دانشگاه‌های افسری ارتش.

ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که این پذیرش فرصتی متفاوت برای کسانی است که به دنبال امنیت شغلی، پیشرفت در حوزه‌های تخصصی و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

منبع: سازمان سنجش