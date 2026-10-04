باشگاه خبرنگاران جوان - حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره احتمال افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: موضوع حقوق در بودجه و در لایحه بودجه آذرماه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: دولت بر اساس اختیاراتی که قانون در اختیار آن قرار داده است، هزینه‌های خود را اولویت‌بندی می‌کند و بر همین اساس، نیاز به اصلاح بودجه وجود نخواهد داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در نشست‌های تخصصی که با دوستان در مجلس داشتیم، این موضوع مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته است.

پورمحمدی تأکید کرد: جزئیات مربوط به حقوق‌ها و نحوه اعمال آن در چارچوب لایحه بودجه بررسی و مشخص خواهد شد.