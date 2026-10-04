باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مهندس قهرمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلماس از برنامه‌ریزی جامع و عملیاتی این مدیریت برای حفظ سلامت محصولات کشاورزی و باغی در سال جاری خبر داد.

وی تأکید کرد که اولویت اصلی در این دوره، پیش‌آگاهی دقیق و کنترل سریع آفات از طریق شبکه‌های پایش علمی است.

وی در خصوص اقدامات میدانی اظهار داشت: ما در حال حاضر با دقت بالای علمی، بر وضعیت سن غلات در ارتفاعات و مزارع تحت پوشش نظارت داریم تا زمان دقیق ریزش و تراکم آفت را تعیین کنیم.

همچنین، با هدف جلوگیری از خسارات، سطح مبارزه با سن غلات را در ۳۷۵۰ هکتار از اراضی به صورت دقیق پیگیری می‌کنیم. علاوه بر این، با توزیع ۲ تن طعمه مسموم، مقابله با موش‌های مضر کشاورزی را در دستور کار جدی خود قرار داده‌ایم.

قهرمانی با اشاره به نظارت بر زنجیره تأمین و سلامت سموم افزود: نظارت بر داروخانه‌های گیاهپزشکی و فروشگاه‌های سموم نباتی یکی از ارکان اصلی برنامه‌های ماست.

ما با انجام بازدیدهای منظم از ۳۸ داروخانه و نظارت بر ۴۰ مرکز فروش، از ورود سموم غیرمجاز، تاریخ‌گذشته و گران‌فروشی جلوگیری می‌کنیم که تاکنون منجر به تشکیل ۷ پرونده تعزیراتی شده است. همچنین، توزیع ۱۸۴,۵۵۰ لیتر و کیلوگرم سموم شیمیایی تحت نظارت کامل انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی سلماس در ادامه به بخش تکنولوژی و پیش‌آگاهی اشاره کرد و گفت: برای هوشمندسازی فرآیند مبارزه با آفات، از ایستگاه‌های دیتالاگر در روستاهای گلعذان و تازه شهر استفاده می‌کنیم. همچنین، ۳۱ ایستگاه فرمونی برای پایش آفاتی نظیر کرم سیب، کرم آلو و برگ‌خوارها را در باغات مستقر کرده‌ایم تا با صدور اطلاعیه‌های دقیق، کشاورزان را در لحظه مطلع کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد که این مدیریت در کنار انجام عملیات‌های کنترلی مانند ضدعفونی بذور و کنترل علف‌های هرز در مزارع غلات، بر آموزش کشاورزان و اجرای کلاس‌های تخصصی در زمینه مدیریت آفات و بیماری‌ها تمرکز ویژه‌ای دارد تا تولید محصولات باکیفیت و سلامت در شهرستان سلماس تضمین شود.