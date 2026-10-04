باشگاه خبرنگاران جوان - امین آقایی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا از پایش مستمر بازار‌های هفتگی این شهرستان با هدف جلوگیری از عرضه، خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی و مهاجر خبر داد.

او گفت: در راستای جلوگیری از عرضه، خرید و فروش پرندگان وحشی به صورت زنده یا ذبح شده، بازار هفتگی صومعه‌سرا مورد پایش و بازدید قرار گرفت و این روند با هدف ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا افزود: بازار هفتگی یکشنبه‌بازار این شهرستان امروز در چند مرحله مورد پایش قرار گرفت تا از هرگونه عرضه و خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی و مهاجر جلوگیری شود.

آقایی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در حفاظت از حیات وحش تصریح کرد: خرید و فروش پرندگان وحشی، علاوه بر تهدید تنوع زیستی، زمینه تداوم صید و زنده‌گیری این گونه‌ها را فراهم می‌کند و شهروندان باید از خرید این پرندگان خودداری کنند.

او از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه عرضه، خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی، به ویژه پرندگان مهاجر و زنده، مراتب را به نزدیکترین محیط‌بانی یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند تا در چارچوب قانون با متخلفان برخورد شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا یادآور شد: حفاظت از پرندگان مهاجر تنها با حضور محیط‌بانان محقق نمی‌شود و همراهی و گزارش به‌موقع شهروندان، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و صیانت از حیات‌وحش دارد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان