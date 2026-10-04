وزیر نفت گفت: وصولی‌های نفتی که به فروش رفته کماکان ادامه دارد و در حال محقق شدن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد وزیر نفت گفت: وصولی های نفتی که به فروش رفته کماکان ادامه دارد و در حال محقق شدن است و مشکلی از این لحاظ نداریم.

 

برچسب ها: وزیر نفت ، فروش نفت
خبرهای مرتبط
تحویل گاز به صنایع یک میلیارد مترمکعب افزایش یافت
۲۰۰ میلیارد دلار دارایی صنعت برق ایران/ میزان بدهی دولت به وزارت نیرو بالغ بر ۲۴۰ همت است
پایش ۶۰ برنامه عملیاتی برای تامین برق دوره سرد سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ مهر ۱۴۰۵
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی به متقاضیان + فیلم
پالایشی‌ها در انتظار تعیین تکلیف نرخ خوراک؛ بازگشایی نمادها مشروط شد
۳۸ استاندارد جدید خودرو تا سال ۱۴۱۱ اجباری می‌شود!
بازار مرغ به زودی متعادل می‌شود
احتمال خاموشی در زمستان به سبب کمبود گاز وجود دارد+ فیلم
توسعه کشور بدون حضور جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست
حذف متقاضیان نهضت ملی مسکن فعلاً در دستور کار نیست+ فیلم
۲۰۰ میلیارد دلار دارایی صنعت برق ایران/ میزان بدهی دولت به وزارت نیرو بالغ بر ۲۴۰ همت است
واردات ۳۰۰ هزار تن گندم در نیمه نخست سال
آخرین اخبار
وصولی های فروش نفت همچنان ادامه دارد
موضوع افزایش حقوق‌ها در بودجه بررسی می‌شود
دولت برنامه جامعی برای حمایت از معیشت مردم دارد/ مردم خیالشان راحت باشد+ فیلم
تولیدات صید و آبزی‌پروری به یک میلیون تن می‌رسد
هیچ احتکاری در لاستیک خودرو‌های باری و سنگین نداشته‌ایم
گره زدن بازار به شایعات پالایشی‌ها منطقی نیست/ جریان نقدینگی حقیقی مسیر کوتاه‌مدت بورس را شفاف می‌کند
قیمت دام زنده کاهشی است
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی به متقاضیان + فیلم
تعیین تکلیف مسکن کارگری تا پایان دی/۷۰۰ هزار متقاضی مسکن حمایتی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند
وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف در مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ مهر ۱۴۰۵
کاهش بیش از ۲۴ هزار واحد شاخص کل بورس
ثبت سفارش واردات گندم دامی آغاز شد
ثبت درخواست تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سامانه بانک مرکزی رایگان است
مشکلی در تامین آب کشت پاییزه نیست
۳۸ استاندارد جدید خودرو تا سال ۱۴۱۱ اجباری می‌شود!
خرید آسان و سریع ۱۰ هزار دلار ارز از «بله» بانک ملی ایران
۲۰۰ میلیارد دلار دارایی صنعت برق ایران/ میزان بدهی دولت به وزارت نیرو بالغ بر ۲۴۰ همت است
صنعت برق کشور خود اتکا است/ طلب ۵۰۰ همتی بخش خصوصی برق از دولت
ایجاد هاب لجستیکی و تجاری ایران و ازبکستان
پتانسیل صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف وجود دارد
احتمال خاموشی در زمستان به سبب کمبود گاز وجود دارد+ فیلم
ترخیص بیش از ۵ میلیون کالای اساسی در ۴۰ روز جنگ
پایش ۶۰ برنامه عملیاتی برای تامین برق دوره سرد سال
واردات ۳۰۰ هزار تن گندم در نیمه نخست سال
بازار مرغ به زودی متعادل می‌شود
بازار کالا‌های اساسی زیر ذره بین دستگاه‌های نظارتی
پرواز‌های نجف از بعدظهر امروز گرفته می‌شود/ پروازهای بغداد همچنان ممنوع است
توسعه کشور بدون حضور جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست
حذف متقاضیان نهضت ملی مسکن فعلاً در دستور کار نیست+ فیلم