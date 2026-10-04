\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0633\u0646 \u067e\u0627\u06a9\u200c\u0646\u0698\u0627\u062f \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0641\u062a \u06af\u0641\u062a: \u0648\u0635\u0648\u0644\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u0646\u0641\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u06a9\u0645\u0627\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0645\u062d\u0642\u0642 \u0634\u062f\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0644\u062d\u0627\u0638 \u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645.\n\u00a0