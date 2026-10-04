مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از راه‌اندازی ۴۸ پایگاه انتخاب رشته در ۲۴ هنرستان و منطقه آموزشی استان خبر داد و گفت: این پایگاه‌ها با هدف ارائه مشاوره تخصصی و کمک به دانش‌آموزان برای انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی فعالیت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با آغاز فرآیند انتخاب رشته، ۴۸ پایگاه انتخاب رشته در ۲۴ هنرستان و منطقه آموزشی استان لرستان راه‌اندازی شده است تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها بتوانند از خدمات مشاوره‌ای تخصصی بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر اهمیت انتخاب رشته در آینده تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان افزود: انتخاب رشته تصمیمی مهم و تأثیرگذار در مسیر زندگی دانش‌آموزان است و لازم است این فرآیند با آگاهی، شناخت دقیق استعدادها، علایق و توانمندی‌های فردی و با استفاده از نظر مشاوران متخصص انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: ایجاد پایگاه‌های انتخاب رشته در مناطق مختلف استان، زمینه دسترسی آسان‌تر دانش‌آموزان به خدمات مشاوره‌ای را فراهم کرده و تلاش شده است این خدمات در نقاط مختلف استان در دسترس خانواده‌ها قرار گیرد.

سهرابی خاطرنشان کرد: مشاوران حاضر در این پایگاه‌ها دانش‌آموزان را در زمینه انتخاب رشته و شناخت مسیرهای مختلف تحصیلی راهنمایی خواهند کرد تا تصمیم‌گیری نهایی با دقت و شناخت بیشتری انجام شود.

وی همچنین از اعلام فهرست پایگاه‌های انتخاب رشته خبر داد و گفت: لیست و اطلاعات مربوط به پایگاه‌های انتخاب رشته از طریق وب‌سایت آموزش و پرورش استان لرستان اعلام خواهد شد و دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌توانند برای اطلاع از نشانی و محل فعالیت پایگاه‌ها به این فهرست مراجعه کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در پایان بر ضرورت بهره‌گیری دانش‌آموزان از ظرفیت مشاوره‌ای این پایگاه‌ها تأکید کرد و گفت: هدف اصلی، کمک به دانش‌آموزان برای انتخاب رشته‌ای متناسب با استعداد، علاقه و توانمندی‌های آنان و ترسیم آگاهانه‌تر مسیر آینده تحصیلی و شغلی است.

 

 

 

برچسب ها: لرستان ، دانشگاه
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