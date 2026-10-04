باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست مشترک محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدل‌های تأمین و ساخت متمرکز دامپتراک با هدف استفاده حداکثری از توانمندی متخصصان و شرکت‌های ایرانی بررسی شد.

در این نشست، ظرفیت‌های موجود در کشور برای طراحی، مهندسی، تأمین قطعات و ساخت تجهیزات سنگین معدنی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت حرکت به سمت ساخت داخل ماشین‌آلات معدنی و کاهش وابستگی به تأمین خارجی تاکید شد.

محمدمسعود سمیعی‌نژاد با اشاره به پایش انجام‌شده از سوی ایمیدرو درباره نیاز شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: بر اساس این بررسی‌ها، در حال حاضر در بخش معدن ۴۰۰ دستگاه دامپتراک نیاز است. وی تأکید کرد تجمیع این نیاز و تعریف یک مدل متمرکز برای تأمین و ساخت، می‌تواند زمینه مناسبی برای فعال شدن ظرفیت‌های داخلی و توسعه زنجیره ساخت ماشین‌آلات معدنی فراهم کند.

در این جلسه همچنین مدل‌های مختلف تأمین مالی برای اجرای طرح، مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا ضمن ایجاد امکان تأمین تجهیزات مورد نیاز معادن، سازوکاری پایدار برای مشارکت سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی شکل گیرد.

فرشاد مقیمی رئیس هیأت عامل ایدرو نیز با تأکید بر ظرفیت‌های صنعتی و تخصصی کشور اظهار کرد: با همکاری ایمیدرو، این مهم عملیاتی خواهد شد و ایدرو آمادگی دارد ظرفیت‌های موجود در بخش صنعت و سازندگان داخلی را برای تحقق این هدف به کار گیرد.

دو معاون وزیر برای تشکیل کارگروه مشترک ایمیدرو و ایدرو با هدف بررسی جزئیات، تدوین مدل اجرایی و پیگیری فرآیند تأمین و ساخت متمرکز دامپتراک‌ها به جمع‌بندی رسیدند.

این گزارش می‌افزاید؛ این رویکرد می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز قابل توجه معادن کشور، به توسعه توان طراحی و ساخت ماشین‌آلات سنگین، تعمیق ساخت داخل و ایجاد بازار پایدار برای سازندگان ایرانی کمک کند.