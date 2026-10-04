رییس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان از کشف یک پرونده کلان فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۴۷۴ میلیارد ریال توسط یک صرافی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد علی عزتی رییس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان گفت: در پی رصد و پایش مستمر فعالیت‌های مالی مشکوک، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان موفق به کشف تخلف مالیاتی توسط یک صرافی در استان شدند.

وی ادامه داد: با بررسی‌های دقیق اطلاعاتی و گرفتن استعلام‌های قانونی از مراجع ذی‌صلاح، به‌ویژه اداره کل امور مالیاتی استان، مشخص شد صرافی یادشده، با وجود انجام مبادلات اقتصادی در حجم بالا، از پرداخت مالیات قانونی به مبلغ بالغ بر ۴۷۴ میلیارد ریال خودداری کرده و با شگرد‌های متقلبانه برای فرار از انجام تعهدات مالیاتی سوءاستفاده کرده است.

این مسئول انتظامی استان خاطرنشان کرد: در پی اثبات این تخلف، پرونده قضایی تشکیل و مدیرعامل صرافی، جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان با تأکید بر عزم راسخ پلیس در مبارزه بی‌امان با جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی از مصادیق بارز تضییع حقوق عمومی است و موجب اختلال در فرآیند تأمین منابع مالی دولت برای ارائه خدمات عمومی و زیرساختی می‌شود، پلیس با همکاری نهاد‌های نظارتی و قضایی، بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وی از فعالان اقتصادی قانون‌مدار قدردانی کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در حوزه‌های مالی، موارد را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.