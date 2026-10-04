پزشکیان، قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران برای سومین بار پیاپی و کسب پنج مدال طلا در نوزدهمین المپیاد جهانی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشورمان برای سومین بار پیاپی در نوزدهمین المپیاد جهانی و کسب پنج مدال طلای ارزشمند در این رقابت‌ها را تبریک گفت.

رئیس‌جمهور در پیامی، این موفقیت را نشانه‌ای روشن از ظرفیت علمی و استعداد‌های درخشان نسل جوان کشور دانست و بر حمایت بیشتر از نخبگان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی آنان تأکید کرد.

در متن پیام پزشکیان آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی افتخارآفرین تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشورمان برای سومین بار پیاپی در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و کسب پنج مدال طلای ارزشمند، در رقابت با بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از ۶۶ کشور جهان، مایه خرسندی و افتخار است.

این موفقیت ارزشمند، نشانه‌ای روشن از ظرفیت علمی و استعداد‌های درخشان نسل جوان کشور است که با دانش و پشتکار، در عرصه جهانی به رقابت می‌پردازند و شایستگی‌های علمی خود و کشورشان را به نمایش می‌گذارند.

مسئولیت ما در قبال این سرمایه‌های ارزشمند، حمایت بیشتر از نخبگان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی آنان است تا افزون بر حضور موفق در عرصه‌های بین‌المللی، دانش و توانایی خود را در مسیر توسعه علمی، پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم میهن خود به کار گیرند.

این موفقیت ارزشمند را به دانش‌آموزان عزیز، خانواده‌های آنان، مربیان و استادان پرتلاش، باشگاه دانش‌پژوهان جوان و همه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت کشور تبریک می‌گویم و از تلاش‌های ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امیدوارم این قهرمانی، سرآغاز موفقیت‌های بزرگ‌تر این جوانان شایسته و الهام‌بخش نسل‌های آینده برای پیمودن مسیر علم و ساختن ایرانی آبادتر و پیشرفته‌تر باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»