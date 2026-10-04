پزشکیان، قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران برای سومین بار پیاپی و کسب پنج مدال طلا در نوزدهمین المپیاد جهانی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشورمان برای سومین بار پیاپی در نوزدهمین المپیاد جهانی و کسب پنج مدال طلای ارزشمند در این رقابت‌ها را تبریک گفت.

رئیس‌جمهور در پیامی، این موفقیت را نشانه‌ای روشن از ظرفیت علمی و استعداد‌های درخشان نسل جوان کشور دانست و بر حمایت بیشتر از نخبگان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی آنان تأکید کرد.

در متن پیام پزشکیان آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی افتخارآفرین تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشورمان برای سومین بار پیاپی در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و کسب پنج مدال طلای ارزشمند، در رقابت با بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از ۶۶ کشور جهان، مایه خرسندی و افتخار است.

این موفقیت ارزشمند، نشانه‌ای روشن از ظرفیت علمی و استعداد‌های درخشان نسل جوان کشور است که با دانش و پشتکار، در عرصه جهانی به رقابت می‌پردازند و شایستگی‌های علمی خود و کشورشان را به نمایش می‌گذارند.

مسئولیت ما در قبال این سرمایه‌های ارزشمند، حمایت بیشتر از نخبگان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی آنان است تا افزون بر حضور موفق در عرصه‌های بین‌المللی، دانش و توانایی خود را در مسیر توسعه علمی، پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم میهن خود به کار گیرند.

این موفقیت ارزشمند را به دانش‌آموزان عزیز، خانواده‌های آنان، مربیان و استادان پرتلاش، باشگاه دانش‌پژوهان جوان و همه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت کشور تبریک می‌گویم و از تلاش‌های ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امیدوارم این قهرمانی، سرآغاز موفقیت‌های بزرگ‌تر این جوانان شایسته و الهام‌بخش نسل‌های آینده برای پیمودن مسیر علم و ساختن ایرانی آبادتر و پیشرفته‌تر باشد.

مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»

برچسب ها: المپیاد نجوم ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
رئیس جمهور قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران را تبریک گفت
دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ
پزشکیان قهرمانی تیم نجوم و اختر فیزیک ایران در جهان را تبریک گفت
حضور رئیس جمهور در مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه
پزشکیان:
موفقیت کاروان فرشتگان میناب جلوه‌ای از توانمندی و امید جوانان ایران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تیم ملی المپیاد نجوم ایران برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد
«پایا» روزانه ۶ هزار کیلومتر مربع تصویربرداری می‌کند/ گام بعدی، منظومه‌سازی ماهواره‌ای است
کاظمی: اخبار مربوط به استعفای معلمان کذب است
سالاریه: پارس‌۲ آماده پرتاب است؛ نخستین ماهواره راداری ایران به‌زودی رونمایی می‌شود
عادت غلط غذایی که سبب رفلاکس معده می‌شود + فیلم
چگونه اضطراب به معده آسیب می‌رساند؟ + فیلم
یک راز تغذیه‌ای درباره گوجه‌فرنگی پخته
راکت‌های کاوشگر؛ آزمایشگاه فضایی ایران برای تحقیقات زیستی، پزشکی و محیط‌زیستی
فرصت ویژه ارتش برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۵
زنگ غنچه‌ها برای بیش از ۱ میلیون نوآموز به صدا درآمد
آخرین اخبار
پزشکیان قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران را تبریک گفت
فرصت ویژه ارتش برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۵
سامانه انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری ۱۴۰۵ فعال شد
افزایش سرعت گرمایش اقیانوس‌ها هم‌زمان با عقب‌نشینی یخ‌های دریایی
نقاط ضعف تبلت جدید شیائومی: مشکلاتی در سیستم صوتی
آنتی‌بیوتیک‌های رایج که بر ریتم قلب تأثیر می‌گذارند
داده‌هایی که تلویزیون هوشمندتان درباره شما می‌داند
وزیر ارتباطات: اینترنت ماهواره‌ای مکمل شبکه‌های زمینی است
«پایا» روزانه ۶ هزار کیلومتر مربع تصویربرداری می‌کند/ گام بعدی، منظومه‌سازی ماهواره‌ای است
ضرورت فرهنگ‌سازی در راستای کاهش آسیب در کودکان
جذب ۵۵۰ نفر دانشجوی بورسیه در دانشگاه بقیه‌الله از طریق کنکور ۱۴۰۵ 
تیم ملی المپیاد نجوم ایران برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد
اعلام آمادگی ایران برای تجهیز و پشتیبانی از ۲۰ کرسی زبان فارسی در روسیه
کلیات برنامه درسی آموزش حفظ، در مدارس حفظ قرآن کریم» ابلاغ شد
سالاریه: پارس‌۲ آماده پرتاب است؛ نخستین ماهواره راداری ایران به‌زودی رونمایی می‌شود
توسعه ظرفیت‌های اجرایی جشنواره دهم اندیشمندان جوان با مشارکت دانش‌پژوهان و مدال‌آوران
راکت‌های کاوشگر؛ آزمایشگاه فضایی ایران برای تحقیقات زیستی، پزشکی و محیط‌زیستی
عادت غلط غذایی که سبب رفلاکس معده می‌شود + فیلم
عدالت آموزشی، فرصت رشد برای استعدادهاست، نه یکسان‌سازی نتایج
چگونه اضطراب به معده آسیب می‌رساند؟ + فیلم
۲۳۴ رویداد فضایی در سال گذشته؛ «انقلاب ماهواره‌برها» محور هفته جهانی فضا در ایران
کاظمی: اخبار مربوط به استعفای معلمان کذب است
کاظمی: با علم و قدرت از کشور دفاع خواهیم کرد
یک راز تغذیه‌ای درباره گوجه‌فرنگی پخته
مصرف فست فود و‌ غذای ناسالم باعث چاقی کودکان و دانش آموزان می‌شود
مربیان کودک؛ حلقه‌ی اتصال نسل آینده با ارزش‌های اخلاقی و علمی
زنگ غنچه‌ها برای بیش از ۱ میلیون نوآموز به صدا درآمد
عدالت آموزشی، مهم‌ترین مطالبه داوطلبان کنکور است