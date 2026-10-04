باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم منتخب ووشو سنتی بانوان استان یزد با نمایشی مقتدرانه و خیره‌کننده در نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی، با تصاحب ۴۱ نشان رنگارنگ شامل ۱۱ طلا، ۱۵ نقره و ۱۵ برنز برگ زرین و بی‌سابقه‌ای در کارنامه ورزش استان به ثبت رساند؛ رکوردی تاریخی که سهم ۱۸ مدالی رده‌های سنی کودکان و نونهالان در آن، از شکوفایی نسل طلایی و آینده‌دار ووشوی دیار دارالعباده خبر می‌دهد.

نخستین دوره رقابت‌های ووشو سنتی بانوان قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی در رده‌های سنی کودکان، نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان، طی ۲ دو روز با حضور بیش از ۴۵۰ ورزشکار به میزبانی آکادمی ملی ووشو در تهران برگزار شد و تیم منسجم و قدرتمند استان یزد توانست با اقتدار، برگ زرین دیگری را در تالار افتخارات ورزش استان به ثبت برساند.

کاروان ۳۵ نفره بانوان منتخب استان یزد که با هدایت فنی الهه محمدعلیان و سرپرستی زینب رحیمی در چهار رده سنی پایه و جوان گام به این هیاهوی ملی گذاشته بود، با روحیه‌ای پولادین و تکنیک‌های بی‌نقص توانست در مجموع صاحب ۴۱ گردن‌آویز ارزشمند شود و سکو‌های برتر کشور را از آن خود کند.

معصومه کهدویی (۲ مدال طلا)، سیده نیایش حسینی (۲ مدال طلا)، مها طالبی (۲ مدال طلا)، مریم شرافت، زهرا دهقانپور، ایدا شبانی، فاطمه سادات دهقانی محمدآبادی، فاطمه زارع توانستند مدال طلای این رقابت‌ها و سارا پور اسماعیلی، فاطمه جعفری ندوشن (۲ مدال نقره)، ملیکا روانروی، فاطمه برزگری بنادکوکی، پریسا توکل، مریم ثابت (۲ مدال نقره)، فاطمه یاوری (۲ مدال نقره)، الناز معینی، محیا رضایی، ثمین کمالی اردکانی، مریم شرافت، سحر میر طالبی مدال برنز را برای استان یزد به ارمغان بیاورند.

همچنین الهام طالبی طاحونه، ملیکا روانروی، آلینا دهقان چناری، مبینا شیخ محمد آبادی (۲ مدال برنز)، سارا پوراسماعیلی، آوینا دهقانی محمدآبادی (۲ مدال برنز)، ثمین کمالی اردکانی، طاهره پور تقی مجومرد (۲ مدال برنز)، ستایش جعفری، محیا رضایی، ایدا شبانی، شایلین سادات حسینی نیز تواستند با کسب جایگاه سوم، مدال برنز این مسابقات را از آن خود کنند.

پشتوانه‌سازی غنی؛ سهم ۱۸ مدالی رده‌های پایه

یکی از برجسته‌ترین ابعاد فنی این اعزام، تصاحب ۱۸ مدال رنگارنگ توسط دختران مستعد در دو رده سنی کودکان و نونهالان بود. این نتیجه ارزشمند، بر موفقیت راهبرد هیئت در ریل‌گذاری اصولی، استعدادیابی پایدار و توسعه ورزش قهرمانی از سنین پایه تأکید دارد؛ چهره‌هایی که با اقتدار توانستند توجه کادر فنی فدراسیون را جلب کرده و در مسیر دعوت به اردو‌های تیم ملی قرار گیرند.

رئیس هیئت ووشو استان: همدلی و حمایت مالی از پایه‌ها رمز موفقیت بود

محمد جعفر پور رئیس هیئت ووشو استان یزد با قدردانی از همت، غیرت و تعصب کادر فنی و دختران افتخارآفرین استان اظهار داشت: این دستاورد بزرگ و ایستادن باصلابت بر فراز سکو‌های کشوری، ثمره برنامه‌ریزی هدفمند، وفاق، همراهی دلسوزانه خانواده‌ها و تلاش شبانه‌روزی مربیان و داوران استان است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریتی هیئت و اولویت‌بخشی به تجربه میدانی نونهالان و نوجوانان تصریح کرد: وقتی روحیه همدلی، اخلاق و رفاقت حاکم باشد، مسیر فتح سکو‌ها هموار می‌شود. بر همین اساس و برای نخستین بار، هیئت ووشو استان بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده‌ها، صفر تا صد اعتبارات اعزام تیم رده‌های پایه را تقبل کرد تا آینده‌سازان استان فارغ از دغدغه‌های مالی، میدان و رزم‌گاه بزرگ کشوری را تجربه کنند و آبدیده شوند.

رئیس هیئت ووشو استان یزد ادامه داد: نفرات برتر این پیکار‌ها جواز حضور در اردوی تیم‌های ملی را دریافت خواهند کرد و درخشش ۱۸ ستاره خردسال و نونهال ما، پشتوانه‌ای مستحکم برای حضور مقتدرانه یزد در آوردگاه‌های بین‌المللی و آسیایی پیش‌رو خواهد بود.

ثبت رکورد رؤیایی؛ کسب ۹۶ مدال کشوری در کمتر از ۱۰۰ روز

جعفرپور همچنین از جهش آماری بی‌نظیر ووشوی استان پرده برداشت و تأکید کرد: به فضل الهی و با تلاش جامعه بزرگ ووشو، ووشوکاران یزدی در کمتر از سه ماه موفق به کسب ۹۶ نشان رنگارنگ کشوری شده‌اند؛ آماری تاریخی و کم‌سابقه که گواهی روشن بر تحول زیرساختی و نویدبخش روز‌هایی زرین برای این رشته ورزشی در استان است.

منبع؛ روابط عمومی