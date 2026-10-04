باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از منابع مطلع گزارش داد که با وجود درخواست‌های عربستان، آمریکا فعلاً قصد ندارد به‌طور مستقیم وارد عملیات نظامی علیه جنبش انصارالله شود و در جنگ علیه یمن شرکت نخواهد کرد.

بر این اساس، گفته شده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میان تمایل به حمایت از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و متحد خود، و پرهیز از درگیر شدن در یک جبهه نظامی جدید در آسیای غربی گرفتار شده است.

اما به گفته یک مقام آمریکایی، فرماندهی مرکزی آمریکا درباره انجام حملات در یمن نگرانی‌های جدی دارد و آن را عاملی برای منحرف شدن تمرکز ارتش آمریکا از ایران می‌داند.

این مقام گفت خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان روز پنجشنبه با پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا تماس گرفت تا او را در جریان عملیات برنامه‌ریزی‌شده علیه یمن قرار دهد و بار دیگر درخواست حملات هوایی آمریکا علیه انصارالله را مطرح کند.

در همین حال، یک مقام آمریکایی دیگر گفت آمریکا «فعلاً اقدام نظامی مستقیم انجام نخواهد داد»، اما تأکید کرد که در صورت بروز مشکل در روند عملیات، این موضع ممکن است تغییر کند.

گزارش آکسیوس در حالی منتشر می‌شود که ساعاتی پیش، رشاد العلیمی، رئیس موسوم به شورای رهبری ریاست جمهوری دولت مستعفی یمن از آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جنبش انصارالله خبر داد.

العلیمی که وابسته به عربستان است، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «به نیرو‌های مسلح، نیرو‌های امنیتی و تمامی تشکل‌های نظامی دستور داده‌ایم بر اساس طرحی که به تصویب رسیده، مأموریت‌های محوله خود را آغاز کنند».

این ضدحمله طی چندین هفته گذشته از سوی دولت مستعفی یمن و عربستان برنامه‌ریزی شده بود. گفته شده ده‌ها هزار نیروی زمینی در این عملیات مشارکت دارند و ارتش عربستان نیز با حملات هوایی از آن پشتیبانی خواهد کرد.

منبع: آکسیوس