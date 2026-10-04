باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در برخی محورهای شمالی با افزایش حجم خودرو همراه است و در ارتفاعات این محورها نیز مه‌گرفتگی گزارش شده است.

به گفته وی، ترافیک در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در محدوده گرمدره تا استاندارد سنگین است. همچنین در محور تهران ـ کرج در محدوده پل کلاک و پل فردیس نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در محور ساوه ـ تهران نیز ترافیک در محدوده فرودگاه امام رضا(ع) سنگین است و در محور شهریار ـ تهران نیز در بیشتر مقاطع شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده ولی‌آباد، ترافیک سنگین است. همچنین در محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب، محدوده شهر دماوند، ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور هراز، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت، تردد روان گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی گفت: برخی محورهای شمالی کشور در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه هستند و رانندگان هنگام تردد در این مناطق باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل را رعایت کنند.

وی همچنین از بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان رضوی خبر داد.

محرابی‌نیا در ادامه از مسدود بودن یک محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محور گنبد ـ مراوه‌تپه در محدوده روستای داهانه‌الومک همچنان مسدود است.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر اطلاع پیدا کنند و در شرایط بارندگی و مه‌گرفتگی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند.