رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در تشریح این نشست گفت: مقرر شد انتخابات شوراها در سراسر کشور برگزار شود؛ همچنین زمان انتخابات نیز متعاقبا تعیین و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصالح جوکار در گفت‌وگویی در تشریح نشست امروز(یکشنبه، ۱۲ مهر ماه) هیأت مرکزی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: چهل‌و پنجمین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، با حضور اعضای این هیأت برگزار شد.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور ادامه داد: مقرر بود که این جلسه به صورت مشترک میان هیأت مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور برگزار شود که به دلایلی به این شکل برگزار نشد اما دو دستور کار در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: دستور کار اول بررسی شرایط محیطی برگزاری انتخابات شوراها بود که در نهایت به گزینه های مختلفی رسیدیم؛ از جمله گزینه ها؛ برگزاری انتخابات به صورت غیر سراسری و غیرمتمرکز در استان های مختلف بود یا اینکه در روزی مشخص در کل کشور به صورت سراسری برگزار کنیم.

جوکار در ادامه تأکید کرد: آنچه در این نشست تصویب شد، این بود که در هر صورت انتخابات باید در کل کشور برگزار شود و امکان اینکه انتخابات در برخی مناطق برگزار نشود و برخی شهرها شورا نداشته باشند، وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستور دوم جلسه، بررسی صلاحیت داوطلبان مشمول موضوع ماده ۶۴ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور بود که مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت مرکزی نظارت نیز نقطه نظرات خود را در خصوص صلاحیت داوطلبان مشمول این موضوع را بیان کرده و بررسی های لازم را صورت دادند و کارشناسان حاضر در نشست نیز، نکاتی را در این خصوص مطرح کردند.

جوکار اضافه کرد: بر اساس ماده ۶۴ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اگر مدارک جدیدی از سوی چهار مرجع اصلی شامل قوه قضاییه، فراجا، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات وصول شود، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها موظف است مجدداً پرونده‌های مذکور را بازبینی کند.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص تاریخ دقیق برگزاری انتخابات نیز، در نشست مشترک میان هیات مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور تاریخی برای این موضوع تعیین خواهیم کرد.

منبع: مجلس

برچسب ها: انتخابات شورا ، شورای شهر و روستا
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