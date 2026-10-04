مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: در استان‌های اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش‌ها تداوم خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی نقاط استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، نیمه شمالی خوزستان، شمال چهارمحال و بختیاری، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان، در برخی ساعات بارندگی، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک را شاهد هستیم. 

وی افزود: امشب در استان‌های اردبیل، استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش ها تداوم خواهد داشت.

او گفت: فردا دوشنبه در استان گیلان و برخی نقاط غرب کشور بارش پراکنده پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد: امشب در نواحی مرکزی، دامنه های شمالی و جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور و دوشنبه در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهی کیفیت هوا را شاهد خواهیم بود.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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