باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران و کسب پنج مدال طلا در رقابت‌های جهانی هانوی ویتنام، تاکید کرد: جوانان ایران با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و متخصص، مسیر پیشرفت و سربلندی را با اقتدار ادامه می‌دهند.

در پیام تبریک سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت درخشش غرورآفرین تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران آمده است: خبر مسرت‌بخش و غرور انگیز کسب پنج مدال طلا و قهرمانی جهان برای سومین سال پیاپی توسط تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی هانوی ویتنام، با حضور ۶۶ کشور، مایه شادمانی و افتخار عمیق ملت ایران و نیروهای مسلح و مدافعان میهن اسلامی گردید.