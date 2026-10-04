فرمانده کل سپاه پاسداران با تبریک قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران و کسب پنج مدال طلا در رقابت‌های جهانی هانوی ویتنام، تاکید کرد: جوانان ایران با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و متخصص، مسیر پیشرفت و سربلندی را با اقتدار ادامه می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران و کسب پنج مدال طلا در رقابت‌های جهانی هانوی ویتنام، تاکید کرد: جوانان ایران با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و متخصص، مسیر پیشرفت و سربلندی را با اقتدار ادامه می‌دهند.

 در پیام تبریک سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت درخشش غرورآفرین تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران آمده است: خبر مسرت‌بخش و غرور انگیز کسب پنج مدال طلا و قهرمانی جهان برای سومین سال پیاپی توسط تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی هانوی ویتنام، با حضور ۶۶ کشور، مایه شادمانی و افتخار عمیق ملت ایران و نیروهای مسلح و مدافعان میهن اسلامی گردید.

در ادامه این پیام آمده است: این پیروزی ارزشمند، جلوه‌ای دیگر از توانمندی، پشتکار و استعداد جوانان این مرز و بوم در عرصه‌های علمی و بین‌المللی است و بار دیگر ثابت کرد که ایران اسلامی با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و متخصص، مسیر پیشرفت و سربلندی را با اقتدار ادامه می‌دهد.

فرمانده کل سپاه در پیام خود آورده است: اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این افتخار بزرگ به ملت شریف ایران، به ویژه دانش‌آموزان مدال‌آور، خانواده‌های گرامی‌شان، معلمان و اساتید دلسوز و مسئولان مربوطه، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون این عزیزان را تحت پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای نام ایران و ایرانی در جهان پرماجرای امروز آرزومندم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت درخشش تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک نوشت: جوانان ایران بار دیگر ثابت کردند که ایران اسلامی با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و متخصص مسیر پیشرفت را با اقتدار ادامه می دهند.

برچسب ها: پیام تبریک ، المپیاد ، اختر فیزیک ، نجوم
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