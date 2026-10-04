دبیر کمیسیون حقوق کانون بانک‌های خصوصی درباره سیاست جدید بانک مرکزی برای جایگزینی چک‌های رمزدار با چک‌های تضمینی و افزایش شفافیت و امنیت معاملات توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی نظافتچیان، دبیر کمیسیون حقوق کانون بانک‌های خصوصی، در گفت‌وگویی درباره سیاست جدید بانک مرکزی برای حذف چک‌های رمزدار از شبکه بانکی اظهار کرد: قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ به‌صورت اساسی اصلاح شد و تلاش بر این بود که عملیات مرتبط با صدور چک به سامانه‌های بانکی منتقل شود تا امنیت مالی بیشتری برای مشتریان فراهم شود.

وی افزود: چک رمزدار اساساً در قانون صدور چک پیش‌بینی نشده است، اما طی سال‌های گذشته در میان بانک‌ها رواج پیدا کرده و مورد استقبال مردم قرار گرفته بود.

نظافتچیان ادامه داد: سیاست جدید بانک مرکزی با هدف افزایش شفافیت معاملات، جلوگیری از جعل و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده از چک‌های رمزدار، بر حذف این نوع چک و جایگزینی آن با چک‌های تضمینی متمرکز شده است.

دبیر کمیسیون حقوق کانون بانک‌های خصوصی گفت: چک‌های تضمینی وارد سامانه صیاد می‌شوند و از امنیت و قابلیت‌های این سامانه برخوردار خواهند بود.

وی درباره امکان ثبت چک‌های رمزدار در سامانه صیاد نیز اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده با کارشناسان فنی بانک‌ها، امکان فنی انتقال چک‌های رمزدار به سامانه صیاد وجود نداشت و به همین دلیل چک‌های تضمینی به‌عنوان جایگزین این چک‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

نظافتچیان با تأکید بر اینکه حذف چک‌های رمزدار به معنای بی‌اعتباری چک‌های صادرشده در گذشته نیست، گفت: چک‌هایی که پیش از اجرای سیاست جدید صادر شده‌اند، اعتبار خود را از دست نمی‌دهند و دارندگان آنها باید در مهلت‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی برای وصول وجه چک به بانک مربوطه مراجعه کنند.

وی افزود: طبق سیاست جدید، دارندگان چک‌های رمزدار باید برای وصول آنها به بانکی مراجعه کنند که چک را صادر کرده است. این موضوع ممکن است برای افرادی که چک آنها از شعبه‌ای در استان یا شهر دیگری صادر شده، مشکلات و هزینه‌هایی ایجاد کند.

دبیر کمیسیون حقوق کانون بانک‌های خصوصی ادامه داد: برای مثال، ممکن است فردی در شمال کشور با یک مجموعه تجاری در استان مرکزی یا یکی از استان‌های جنوبی معامله کرده و در جریان این معامله چک رمزدار دریافت کرده باشد. در چنین شرایطی مراجعه به شعبه صادرکننده چک می‌تواند برای دارنده آن دشوار باشد.

نظافتچیان در پایان ابراز امیدواری کرد که مشکلات احتمالی مربوط به وصول چک‌های رمزدار قدیمی در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و برای آن راهکار مناسبی پیدا شود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، چک صیادی
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