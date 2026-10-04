عارف: موفقیت تیم ملی المپیاد نجوم نوید بخش ظهور نسلی خلاق و خودباور است

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف روز یکشنبه در پیامی اعلام کرد: کسب مقام نخست جهان و افتخارآفرینی خیره‌کننده تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران با فتح ۵ مدال طلا و تداوم صدرنشینی بر قله دانش برای سومین سال پیاپی، موجی از مسرت، غرور و افتخار ملی را در سراسر میهن عزیزمان پدید آورد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: این موفقیت درخشان که در رقابت با استعدادهای برتر ۶۶ کشور جهان در کشور ویتنام به دست آمد، جلوه‌ای شایسته از توانمندی بی‌بدیل علمی، هوش سرشار و همت والای فرزندان این مرزوبوم و گواهی روشن بر ظرفیت‌های ماندگار نظام آموزشی کشور است.

عارف عنوان کرد: این فتح بزرگ علمی را به دانش‌آموزان عزیز و نخبگان افتخارآفرین، اساتید، مربیان و سرپرستان خستگی‌ناپذیر، خانواده‌های صبور و شریف آنان و تمامی فعالان عرصه تعلیم و تربیت صمیمانه تبریک می‌گویم.

وی تصریح کرد: تداوم این دستاوردهای راهبردی، سرمایه‌ای گران‌بها در جهت تحقق مرجعیت علمی و نویدبخش ظهور نسلی خلاق، خودباور و اثرگذار در فتح افق‌های آینده ایران اسلامی است.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: از درگاه خداوند متعال، استمرار توفیقات و سربلندی فرزندان شایسته ایران عزیزمان را در مسیر فتح قله‌های دانش و خدمت به میهن مسئلت دارم.