به گفته نماینده ولی فقیه در کردستان، خانواده شهدا پرچمدار صبر و ایستادگی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در کردستان، عصر امروز در مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان  فراجا، که با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی استان برگزار شد،  با قدردانی از صبر و شکیبایی خانواده‌های شهدا اظهار کرد: حضور در جمع خانواده‌های شهدا برای ما افتخار است و از نجابت، صبر و تحمل این خانواده‌ها قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به ویژگی‌های جنگ اخیر موسوم به جنگ رمضان افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این جنگ آن بود که رهبر معظم انقلاب پیشاپیش همه در میدان حضور داشتند و فرماندهی کل قوا را در شرایط سخت برعهده داشتند؛ موضوعی که در دنیا کم‌نظیر است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این جنگ خانواده خود را نیز تقدیم کردند و فرماندهان نظامی و انتظامی نیز از همان روزهای نخست در میدان حضور داشتند و جان خود را برای اسلام، مسلمین و کشور به میدان آوردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی با بیان اینکه این ویژگی در نوع حکومت و ساختار جمهوری اسلامی جلوه ویژه‌ای دارد، گفت: در کمتر جایی می‌توان مشاهده کرد که فرماندهان و مسئولان، خودشان پیش از دیگران در میدان حاضر باشند و خطر را بپذیرند.

وی خطاب به خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: شما عزیزان با تربیت فرزندانی شجاع و مؤمن، بزرگ‌مردانی را به جامعه تحویل دادید که سرنوشتشان شهادت بود و این افتخار بزرگی برای شماست.

فرمانده انتظامی کردستان، نیز در این دیدار با اشاره به تأکید فرمانده فراجا برای رسیدگی به خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: بررسی وضعیت خانواده شهدا و شناسایی مشکلات و نیازهای آنان از جمله مأموریت‌هایی است که مجموعه انتظامی با جدیت دنبال می‌کند.

سردار یحیی الهی افزود: در دو سال گذشته، رسیدگی به وضعیت همسران شهدا، پدران و مادران شهدا و همچنین جانبازان ۵۰ درصد و خانواده‌های دارای شرایط خاص در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه خانواده‌های شهدا تاکنون با متانت و بزرگواری مسائل خود را پیگیری کرده‌اند، گفت: با این وجود، وظیفه خود می‌دانیم در حد توان برای رفع مشکلات این خانواده‌های معظم اقدام کنیم و در همین راستا تاکنون با ۲۲ خانواده شهید در استان وارد مرحله پیگیری و حمایت شده‌ایم.

سردار الهی ادامه داد: بخشی از این حمایت‌ها در حوزه اشتغال، همراهی فرزندان خانواده شهدا با مجموعه نیروی انسانی فراجا و همچنین تأمین سرپناه بوده است و در این بخش، حدود ۵۵ میلیارد تومان از سوی مجموعه انتظامی هزینه شده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان، اظهار کرد: روح قدسی شهدا در این جلسه حاضر و ناظر است و حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا برای ما افتخار بزرگی است.

سردار جمشید رضایی با تبریک هفته فراجا به خانواده‌های شهدا و کارکنان انتظامی گفت: هرجا سخن از امنیت و آرامش مردم است، باید از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای فراجا و همه نیروهای حافظ امنیت قدردانی کرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به اهمیت امنیت در پیشرفت کشور افزود: اگر جامعه‌ای امنیت نداشته باشد، زمینه برای پیشرفت علمی، اقتصادی و اجتماعی فراهم نخواهد شد؛ بنابراین امنیت بستر توسعه، آرامش و اقتدار کشور است.

سردار رضایی با اشاره به شهدای فراجا خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی برای برقراری آرامش مردم، جانفشانی‌های بسیاری انجام داده‌اند و در این مسیر شهدای زیادی تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه شهدا سفیران و مفسران واقعی جامعه دینی هستند، گفت: خانواده‌های شهدا نیز در اجر و پاداش شهدا سهیم هستند، چراکه سال‌ها با دلتنگی و انتظار، مسیر سختی را طی کرده‌اند.

رضایی در پایان با درخواست از خانواده‌های شهدا برای دعا در حق خدمتگزاران نظام اظهار کرد: از خانواده‌های معظم شهدا می‌خواهیم دعا کنند که ما و همکارانمان بتوانیم تا آخرین قطره خون و تا زمانی که نفس داریم، ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و عاقبت‌به‌خیر شویم.

برچسب ها: هفته نیروی انتظامی ، کردستان ، سنندج
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