رئیس جمهور در پیامی قهرمانی افتخارآفرین تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک کشورمان در نوزدهمین المپیاد جهانی و کسب ۵ مدال طلای ارزشمند در این رقابت‌ها را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشورمان برای سومین بار پی‌درپی در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و کسب پنج مدال طلای ارزشمند و در رقابت با بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از ۶۶ کشور جهان را مایه خرسندی و افتخار دانست و اضافه کرد: مسئولیت ما در قبال این سرمایه‌های ارزشمند، حمایت بیشتر از نخبگان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی آنان است تا افزون بر حضور موفق در عرصه‌های بین‌المللی، دانش و توانایی خود را در مسیر توسعه علمی، پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم میهن خود به کار گیرند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی افتخارآفرین تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشورمان برای سومین بار پی‌درپی در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و کسب پنج مدال طلای ارزشمند، در رقابت با بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از ۶۶ کشور جهان، مایه خرسندی و افتخار است.

این موفقیت ارزشمند، نشانه‌ای روشن از ظرفیت علمی و استعدادهای درخشان نسل جوان کشور است که با دانش و پشتکار، در عرصه‌ی جهانی به رقابت می‌پردازند و شایستگی‌های علمی خود و کشورشان را به نمایش می‌گذارند.

مسئولیت ما در قبال این سرمایه‌های ارزشمند، حمایت بیشتر از نخبگان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی آنان است تا افزون بر حضور موفق در عرصه‌های بین‌المللی، دانش و توانایی خود را در مسیر توسعه علمی، پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم میهن خود به کار گیرند.

این موفقیت ارزشمند را به دانش‌آموزان عزیز، خانواده‌های آنان، مربیان و استادان پرتلاش، باشگاه دانش‌پژوهان جوان و همۀ دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت کشور تبریک می‌گویم و از تلاش‌های ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امیدوارم این قهرمانی، سرآغاز موفقیت‌های بزرگ‌تر این جوانان شایسته و الهام‌بخش نسل‌های آینده برای پیمودن مسیر علم و ساختن ایرانی آبادتر و پیشرفته‌تر باشد.

مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران

گفتنی است که تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران با ۵ مدال طلا، برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد.

تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک (IOAA ۲۰۲۶) که از ۳ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ (۲۵سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۶) در شهر هانوی ویتنام برگزار می شود، موفق به کسب ۵ مدال طلا شد.

در این دوره از رقابت‌ها که با حضور بیش از ۶۶ کشور و بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از سراسر جهان برگزار شد، سارینا علم‌پور، محمدحسین حسینی، هیربد فودازی، حسین معصومی و ارشیا میرشمسی کاخکی موفق به کسب مدال طلا شدند.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پیام تبریک ، المپیاد
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