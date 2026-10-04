ارتش صهیونیستی مدعی شد «صقر نبیل موسی القیسی» از رزمندگان حماس و مدیر یک مؤسسه خیریه مستقر در استانبول، در حمله‌ای در جنوب غزه به شهادت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش صهیونیستی مدعی شد در یکی از حملات به خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه، «صقر نبیل موسی القیسی» یکی از رزمندگان حماس را به شهادت رسانده است.

رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند که القیسی در عملیات هفتم اکتبر نقش داشته و همچنین مدیر انجمن موسسه خیریه «دنیز فنری» بوده که در استانبول مستقر است و به مردم غزه و سوریه کمک‌رسانی می‌کند.

اگرچه آتش‌بس در نوار غزه در آستانه یک ساله شدن است، حملات صهیونیست‌ها در سراسر این باریکه همچنان ادامه دارد. از زمان اجرایی شدن این آتش‌بس تا کنون، بیش از هزار و ۴۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهادت فلسطینیان ، عضو حماس ، ارتش صهیونیستی
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