باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -نمایشگاه نقاشی «تپش رنگ، تابش خیال» با حضور آثار اعضای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم، در نگارستان سرو برپا شد.

این نمایشگاه که با هدف نمایش توانمندی‌های هنری کودکان و نوجوانان استان قم برگزار شده است، میزبان آثاری خلاقانه در حوزه نقاشی از اعضای فعال این کانون است.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا ۱۸ مهرماه، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ به نگارستان سرو واقع در میدان شهید دستغیب مراجعه کنند.

گفتنی است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم همواره با برگزاری چنین رویدادهایی، زمینه شکوفایی استعدادهای هنری و پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان را فراهم می‌کند.