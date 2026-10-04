باشگاه خبرنگاران جوان _ پویا طالب‌نیا مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رویکرد جدید این اداره‌کل بر تعامل حداکثری با دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها و شناسایی ظرفیت‌های مغفول‌مانده شهرستان‌ها استوار شده است.

وی با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از شهرستان‌های استان افزود: طی سه ماه گذشته به همراه معاونان و مدیران اداره‌کل از شهرستان‌های مختلف بازدید و در نشست با فرمانداران، مسائل، مشکلات و ظرفیت‌های گردشگری هر منطقه بررسی شده است.

طالب‌نیا ادامه داد: در همین راستا با دستگاه‌هایی همچون منابع طبیعی، اوقاف، آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده که بخشی از نتایج آن در سطح کشور نیز به عنوان اقدامات پیشرو مطرح شده است.

بیجار در مسیر برند «شهر حمام‌های تاریخی ایران»

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان یکی از ظرفیت‌های قابل توجه شناسایی‌شده در این روند را حمام‌های تاریخی بیجار عنوان کرد و گفت: این شهرستان ۵۴ حمام تاریخی دارد که تاکنون آن‌گونه که باید معرفی نشده‌اند.

وی افزود: مستندسازی و پیگیری ثبت ملی این بناها در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم بیجار را با برند «شهر حمام‌های تاریخی ایران» معرفی کنیم و از این ظرفیت تاریخی برای رونق گردشگری شهرستان بهره بگیریم.

طالب‌نیا همچنین به روند اجرای طرح‌های گردشگری غار کرفتو در دیواندره اشاره کرد و گفت: با تعاملات انجام‌شده، کاری که پیش‌بینی می‌شد حدود پنج سال زمان ببرد، طی سه تا چهار ماه با پیشرفت قابل توجهی همراه شده است.

وی از برگزاری دومین جشن مهرگان در غار کرفتو خبر داد و گفت: این رویداد با دستور استاندار کردستان و با رویکرد فراملی و بین‌المللی برنامه‌ریزی شده و جمعه همین هفته برگزار می‌شود.

آرمرده و مریوان در مسیر معرفی جهانی

طالب‌نیا از برنامه‌ریزی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و گردشگری استان در سطح بین‌المللی خبر داد و گفت: مطالعات معرفی آرمرده بانه به عنوان شهر صنایع‌دستی در حال انجام است.

وی افزود: برای شهرستان مریوان نیز با همکاری فرمانداری، پرونده‌ای شاخص با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان در سطح جهانی تعریف شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با تأکید بر اینکه این برنامه‌ها صرفاً به معرفی در سطح ملی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: افزایش شمار آثار و ظرفیت‌های جهانی استان در حوزه صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی و گردشگری می‌تواند جایگاه کردستان را ارتقا داده و زمینه جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به عمارت خسروآباد در جریان جنگ گفت: این مجموعه قرار بود در هفته میراث‌فرهنگی و در اردیبهشت‌ماه افتتاح شود، اما در جریان جنگ خسارت شدیدی دید و روند احیای آن نیازمند ادامه پیگیری‌هاست.

سنندج در مسیر هاب صنایع‌دستی غرب کشور

طالب‌نیا از برنامه‌ریزی برای تبدیل سنندج به هاب منطقه‌ای صنایع‌دستی غرب کشور خبر داد و گفت: مطالعات این طرح با هدف ایجاد یک زنجیره منسجم از تولید، عرضه و صادرات محصولات صنایع‌دستی در حال انجام است.

وی ادامه داد: با حمایت استاندار کردستان، مجموعه قلعه سنندج با مساحتی نزدیک به ۸ هزار مترمربع برای اجرای این طرح در اختیار اداره‌کل قرار گرفته و جذب سرمایه‌گذار و تأمین اعتبار برای راه‌اندازی کارگاه‌های حضوری صنایع‌دستی در این مجموعه در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان همچنین از برنامه ایجاد مرکز فروش محصولات صنایع‌دستی در سنندج خبر داد و گفت: در خانه‌کرد نیز فروشگاهی برای عرضه محصولات هنرمندان تعریف شده است.

وی درباره شیوه عرضه محصولات در این مراکز افزود: محصولات با بارکد عرضه می‌شوند و پس از فروش، هنرمند از فروش محصول خود مطلع شده و می‌تواند محصول جدید را جایگزین کند.

طالب‌نیا همچنین از طرح تبدیل خانه حبیبی به موزه هنرهای ملی خبر داد و گفت: چهار رشته شاخص صنایع‌دستی کردستان در این موزه معرفی خواهد شد و فضای آموزشی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

گردشگری کردستان سهم بیشتری از منابع می‌گیرد

آرمان وطن‌دوست، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اقتصادی‌شدن گردشگری اظهار کرد: یکی از اهداف جدی در یک سال گذشته این بوده که گردشگری به عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی استان در تصمیم‌گیری‌های دولتی و حاکمیتی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

وی افزود: اگر گردشگری قرار است در توسعه استان نقش داشته باشد، این موضوع باید در بودجه، اعتبارات عمرانی و تسهیلات نیز دیده شود.

وطن‌دوست گفت: سهم گردشگری از تسهیلات تبصره ۱۸ و تسهیلات یارانه‌ای که پیش از این حدود ۶ درصد بود، امسال در شورای برنامه‌ریزی به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

معاون گردشگری کردستان از بهره‌برداری چهار طرح گردشگری در هفته دولت خبر داد و افزود: تا پایان سال نیز ۱۵ طرح گردشگری با ارزش حدود ۳.۵ همت در مناسبت‌های مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید که منابع آن از محل تبصره‌های ۱۸ و ۱۹ و اعتبارات ملی و استانی تأمین می‌شود.

وی همچنین از پرداخت حدود ۳۰ میلیارد تومان با همکاری بنیاد علوی و بنیاد برکت برای حمایت از برنامه‌های گردشگری و کسب‌وکارهای حمایتی خبر داد.

کردستان؛ پایلوت توسعه بوم‌گردی کشور

وطن‌دوست توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی را یکی دیگر از محورهای مهم گردشگری استان عنوان کرد و گفت: کردستان از سال گذشته به عنوان پایلوت کشور در حوزه توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی انتخاب شده است.

وی با اشاره به نقش این اقامتگاه‌ها در شرایط جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: این مجموعه‌ها در اسکان اضطراری افرادی که منازلشان آسیب دیده بود و همچنین مسافرانی که از سایر استان‌ها وارد کردستان شده بودند، نقش مؤثری داشتند و این تجربه مورد توجه کشور قرار گرفت.

معاون گردشگری کردستان از اختصاص تسهیلات تا سقف پنج میلیارد تومان از محل بنیاد علوی با عاملیت بانک سپه برای توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی خبر داد.

وی همچنین گفت: پروازهای استان مجدداً برقرار شده و حدود ۳۲.۵ میلیارد تومان نیز برای پروازهای تفریحی سبک و تاکسی هوایی اختصاص یافته است.

جذب ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مناطق محروم

وطن‌دوست با اشاره به پیگیری منابع بانکی برای طرح‌های گردشگری گفت: از حدود ۲ همت اعتبار در اختیار بانک کشاورزی برای مناطق محروم، ۲۰۰ میلیارد تومان برای استان کردستان جذب شده که شامل سه طرح است.

وی افزود: یک طرح ۱۰۰ میلیارد تومانی در بیجار و دو طرح ۵۰ میلیارد تومانی دیگر در استان از این محل تأمین اعتبار شده‌اند و قراردادهایی نیز با بانک ملی برای جذب منابع جدید در حال پیگیری است.

معاون گردشگری کردستان با اشاره به ظرفیت مرزی استان خاطرنشان کرد: کردستان در حوزه گردشگری و بازارهای خارجی، به‌ویژه بازار اقلیم کردستان عراق، ظرفیت ویژه‌ای دارد و برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌ها و توسعه تعاملات با این بازار در دستور کار قرار گرفته است.

ارتقای ساختار میراث‌فرهنگی در شهرستان‌ها

رشیدی، معاون توسعه منابع انسانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان نیز در این نشست با اشاره به افزایش اعتبارات عمرانی اداره‌کل گفت: اعتبار عمرانی این مجموعه در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۶ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.

وی از ارتقای نمایندگی‌های میراث‌فرهنگی مریوان و قروه پس از ۱۲ سال خبر داد و افزود: سال گذشته حدود ۱۹ نفر با پیگیری‌های انجام‌شده به مجموعه اداره‌کل اضافه شدند که دو نفر از آنان از نخبگان بودند.

رشیدی همچنین از اضافه‌شدن معاونت سرمایه‌گذاری به ساختار اداره‌کل خبر داد و گفت: با همراهی مدیریت فعلی، نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان به حساب اداره بازگردانده شد و ۱۷ میلیارد تومان از منابع بلوکه‌شده نیز به حساب سازمان برگشت.

آموزش رایگان ۶۲۰ نفر در صنایع‌دستی کردستان

فرزانه فرج‌اللهی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان نیز از آموزش رایگان حدود ۶۲۰ نفر در رشته‌های بومی و سنتی صنایع‌دستی خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه این آموزش‌ها در ۱۰ شهرستان استان انجام شده است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون یک‌هزار و ۲۷ مورد پروانه تولید انفرادی صادر شده و یک‌هزار و ۱۳۹ نفر از صنعتگران نیز در مجموع ۱۵۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

فرج‌اللهی ادامه داد: تاکنون ۲۱۱ نفر از صنعتگران و هنرمندان کردستان نشان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی و حدود ۱۱ نفر نیز نشان بین‌المللی یونسکو دریافت کرده‌اند.

وی راه‌اندازی نخستین هنرستان صنایع‌دستی غرب کشور در کردستان را یکی از اقدامات مهم این حوزه دانست و گفت: این هنرستان با هدف تکمیل زنجیره آموزش از هنرستان تا دانشگاه و توسعه آموزش آکادمیک صنایع‌دستی راه‌اندازی شده است.

معاون صنایع‌دستی کردستان همچنین تفاهم‌نامه با زندان‌ها، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه کردستان، اداره‌کل پست و آموزش و پرورش و برگزاری دوره‌ها و نمایشگاه‌های مختلف صنایع‌دستی را از دیگر اقدامات این حوزه عنوان کرد.