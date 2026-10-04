باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام تبریک موفقیت کاروان ورزشی کشورمان در بازی‌های آسیای ناگویا، ورزش را فراتر از میدان رقابت، عرصه‌ای برای امیدآفرینی مسئولیت‌پذیری و تقویت همبستگی ملی توصیف کرد و افزود: موفقیت جوانان ایرانی در این مسابقات، سرمایه‌ای ارزشمند برای افزایش امید نسل جوان و انگیزه‌ای برای ادامه مسیر پیشرفت در دیگر عرصه‌های کشور است. همچنین بیانگر ظرفیت قابل توجه ورزش در این مرز و بوم است که باید با برنامه‌ریزی پایدار، توجه جدی به استعدادهای جوان، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از ورزشکاران بیش از پیش شکوفا شود.

رئیس جمهور همچنین عملکرد درخشان، افتخارآفرین و تاریخ ساز بانوان ورزشکار کشورمان در این مسابقات با کسب ۳ مدال طلا،۷ مدال نقره و ۵ مدال برنز را مورد تجلیل قرار داد و تأکید کرد: بانوان ورزشکار ما بار دیگر نشان دادند هرگاه فرصت رشد و حضور شایسته فراهم شود، می‌توانند در بالاترین سطوح آسیایی و جهانی افتخارآفرینی کنند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

موفقیت کاروان ورزشی کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا که با عنوان «فرشتگان میناب» حضور یافته بودند، جلوه‌ای ارزشمند از اراده، امید و توانمندی جوانان این سرزمین و نشانه‌ای روشن از ظرفیت‌های ورزش ایران است.

کسب ۵۲ مدال رنگارنگ، در شرایطی که ملت ایران با دشواری‌های ناشی از جنگ‌های تحمیلی و پیامدهای آن روبه‌رو است، نشان داد ورزشکاران ما با انگیزه، پشتکار و اعتماد به توانایی‌های خود در میدان حاضر شدند و شایستگی‌هایشان را به نمایش گذاشتند.

در این دوره از مسابقات بانوان ورزشکار ما با کسب ۳ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۵ مدال برنز، بهترین عملکرد تاریخ ورزش زنان کشورمان در بازی‌های آسیایی را رقم زدند و بار دیگر نشان دادند هرگاه فرصت رشد و حضور شایسته فراهم شود، می‌توانند در بالاترین سطوح آسیایی و جهانی افتخارآفرینی کنند.

ورزش، فراتر از میدان رقابت، عرصه‌ای برای امیدآفرینی، مسئولیت‌پذیری و تقویت همبستگی ملی است. موفقیت جوانان ایرانی در این مسابقات، سرمایه‌ای ارزشمند برای افزایش امید نسل جوان و انگیزه‌ای برای ادامه مسیر پیشرفت در دیگر عرصه‌های کشور است. همچنین بیانگر ظرفیت قابل توجه ورزش در این مرز و بوم است که باید با برنامه‌ریزی پایدار، توجه جدی به استعدادهای جوان، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از ورزشکاران بیش از پیش شکوفا شود.

از یکایک قهرمانان و مدال‌آوران و خانواده‌های محترم آنان، مربیان و کادرهای فنی و همه دست‌اندرکاران قدردانی می‌کنم و این افتخارآفرینی را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و به‌ویژه قهرمانان این کاروان تبریک می‌گویم و امیدوارم با فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای جوانان، شاهد درخشش روزافزون آنان در سایر میادین جهانی باشیم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران