جلسه سران قوا روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه سران قوا به میزبانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و با حضور محمدباقر قالیباف و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه برگزار شد.

برچسب ها: سران قوه ، مسعود پزشکیان ، محمدباقر قالیباف ، محسنی اژه‌ای
خبرهای مرتبط
رئیس قوه قضاییه قهرمانی تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران را تبریک گفت
رئیس جمهور در حکمی حمید بورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد
پزشکیان: درخشش بانوان ورزشکار نشان داد فرصت برابر، زمینه‌ساز افتخار آفرینی است
رئیس جمهور قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران را تبریک گفت
دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
غریب‌آبادی: نظرات آمریکا درباره طرح ۷ روزه ایران در حال بررسی است
وزیر نفت استعفا داد/ حمید بورد سرپرست شد
اگر دشمنان مسیر برخورد نظامی را دوباره در پیش بگیرند پاسخ محکم‌تری از ایران دریافت می‌کنند/ آمریکا راه خرد و عقلانیت را اتخاذ کند
خبر اخراج دیپلمات‌های ایران توسط آمریکا کذب محض است/ نیروهای مسلح آماده‌ دفع هرگونه شرارت هستند
حضور رئیس جمهور در مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه
تصویب آیین‌نامه حمایت از بازگشت نخبگان خارج از کشور در هیات دولت
جلسه سران قوا برگزار شد
دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ
سخنگوی سپاه: جنگ با ایران یا با مردم آمریکا؟
سرلشکر عبداللهی: فراجا در جنگ و کودتا جلوی تجزیه ایران را گرفت
آخرین اخبار
رئیس جمهور در حکمی حمید بورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد
جلسه سران قوا برگزار شد
وزیر نفت استعفا داد/ حمید بورد سرپرست شد
پزشکیان: درخشش بانوان ورزشکار نشان داد فرصت برابر، زمینه‌ساز افتخار آفرینی است
رئیس جمهور قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران را تبریک گفت
دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ
عارف: موفقیت تیم ملی المپیاد نجوم نوید بخش ظهور نسلی خلاق و خودباور است
فرمانده کل سپاه: جوانان ایران مسیر پیشرفت را با اقتدار ادامه می‌دهند
برگزاری انتخابات شوراها در کل کشور/ زمان دقیق متعاقبا اعلام می‌شود
زینی‌وند: تاریخی برای انتخابات شوراها مشخص نشده است
غریب‌آبادی: نظرات آمریکا درباره طرح ۷ روزه ایران در حال بررسی است
حضور رئیس جمهور در مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه
تصویب آیین‌نامه حمایت از بازگشت نخبگان خارج از کشور در هیات دولت
سخنگوی سپاه: جنگ با ایران یا با مردم آمریکا؟
حاجی‌بابایی: وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع تا پایان مهر به مجلس معرفی می‌شوند
خون شهدای مقاومت پرده از چهره واقعی رژیم صهیونیستی کنار زده است
سرلشکر عبداللهی: فراجا در جنگ و کودتا جلوی تجزیه ایران را گرفت
جلسات مجلس با مصوبه شعام از هفته آینده با شیوه جدید برگزار می‌شود
تأمین هزینه انتخاباتی از کارگزاران بیگانه ممنوع شد
خبر اخراج دیپلمات‌های ایران توسط آمریکا کذب محض است/ نیروهای مسلح آماده‌ دفع هرگونه شرارت هستند
اگر دشمنان مسیر برخورد نظامی را دوباره در پیش بگیرند پاسخ محکم‌تری از ایران دریافت می‌کنند/ آمریکا راه خرد و عقلانیت را اتخاذ کند
قالیباف: هفت شرط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد
باید از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» عبور کنیم/ نام پایه‌گذاران صنعت موشکی در تاریخ ماندگار خواهد شد
فرمانده کل ارتش: مجاهدت‌های فراجا پشتوانه آرامش و اقتدار ایران اسلامی است
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۲ مهر
بیانیه وزرات امور خارجه درباره خروج نیرو‌های اشغالگر آمریکایی از عراق
دولت برای مدیریت شرایط ویژه آرایش جدید گرفته است