دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از دستگیری ۳ نفر از عاملان تیراندازی و درگیری در بیمارستان دکتر پیروز این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراد قربان زاده هریس، دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری بر اثر اختلافات شخصی در شهرستان آستانه اشرفیه، یکی از مصدومان آن برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان منتقل شد.

او افزود: پس از حضور طرفین این درگیری در بیمارستان، نزاع میان آنها ادامه پیدا کرد که در جریان آن، یکی از افراد شرور و سابقه دار به وسیله یک قبضه سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرد که در پی آن یک گلوله به پای یکی از افراد حاضر در این نزاع اصابت کرد.

دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان تصریح کرد: با اعلام این حادثه به پلیس، مأموران انتظامی به محل اعزام شدند و با همکاری حراست بیمارستان، تمامی افراد دخیل در این ماجرا را دستگیر کردند.

قربان زاده هریس از صدور دستور قضایی برای انجام تحقیقات کامل در خصوص این حادثه خبر داد و گفت: در حال حاضر هر ۳ متهم دخیل در این درگیری در بازداشت هستند و تحقیقات درباره ابعاد دقیق این حادثه ادامه دارد.

او تأکید کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد مخلان نظم و امنیت عمومی با رفتار‌های مجرمانه موجب ایجاد ناامنی و اخلال در آرامش مردم شوند و با مرتکبان این‌گونه جرائم، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

منبع: صداوسیما