پایان فعالیت باند خانوادگی سارقان در شیراز

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: کارآگاهان موفق شدند باند خانوادگی متشکل از سارقان و مالخران  که با استفاده از تاریکی شب و خلوت شدن خیابان‌ها، اقدام به سرقت طلا از بانوان در سطح شهر شیراز می‌کردند، را منهدم کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی، بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات از بانوان در سطح شهر شیراز، بررسی موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد اعضای این باند با بهره‌گیری از پوشش مناسب و استفاده از فرصت‌های زمانی نظیر تاریکی هوا و خلوت شدن معابر شهری، با تهدید و استفاده از زور، اقدام به سرقت طلا و جواهرات از بانوان در سطح شهر شیراز می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و طی عملیات هوشمندانه موفق شدند اعضای یک باند مجرمانه خانوادگی را شناسایی و هر ۷ نفر را دستگیر کنند.

سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه سارقان در بازجویی اولیه به ۱۱ فقره سرقت به عنف طلاجات به ارزش حدود ۷۰ میلیارد ریال اعتراف کردند، گفت: در این خصوص ۵ نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: هر ۱۲ نفر سارق و مالخران برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

منبع: پلیس فارس 

برچسب ها: پلیس آگاهی ، استان فارس ، باند سارقان ، خانوادگی ، شیراز ، دستگیری
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