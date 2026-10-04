باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه‌ قسمت‌های مجموعه «سرو، سپید، سرخ» همزمان با هفته نیروی انتظامی از دوشنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

این ویژه قسمت‌ها رشادت‌ها و جانفشانی‌های دلاورمردان نیروی انتظامی در جریان جنگ رمضان را به تصویر می‌کشد.

«سرو، سپید، سرخ» پیش از این در دو فصل روی آنتن تلویزیون رفته است و این روایت ۶ قسمتی، در قالب ویژه‌قسمت‌های مناسبتی و خارج از فصل‌های پیشین مجموعه تولید شده است.

این فصل مجموعه «سرو، سپید، سرخ» محصول سازمان اوج، سیما فیلم و ناجی هنر به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد است و کارگردانی آن را علی ثقفی، راما قویدل، محمد علیزاده، سیدمحمدحسین حسینی، علی سراهنگ و جواد مزدآبادی برعهده دارند.

منبع: سازمان هنری رسانه‌ای اوج