روسیه می‌گوید نیرو‌های این کشور دو کشتی باری حامل تجهیزات نظامی برای اوکراین را در شمال‌غربی دریای سیاه هدف قرار داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیرو‌های این کشور به دو کشتی باری در بخش شمال‌غربی دریای سیاه حمله کرده‌اند.

به گفته این وزارتخانه، کشتی‌های مذکور تجهیزات نظامی را به سمت بندر اودسا در اوکراین حمل می‌کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین تأیید کرد که پل شمالی کی‌یف بار دیگر هدف حمله قرار گرفته است.

بیانیه وزارت دفاع روسیه در حالی منتشر می‌شود که در روز‌های اخیر، درگیری‌ها در جبهه‌های شرقی اوکراین شدت گرفته و محور‌های پوکرفسک و کوستیانتینیفکا از کانون‌های اصلی نبرد بوده‌اند. پوکرفسک پیش از اینکه تحت کنترل روسیه دربیاید، یک گره مهم جاده‌ای و ریلی و مرکز لجستیکی برای ارتش اوکراین بود. کوستیانتینیفکا نیز بخش مهمی از خط دفاعی اوکراین در شرق این کشور محسوب می‌شود.

همزمان روسیه حملات هوایی و پهپادی خود علیه پل‌های کی‌یف را تشدید کرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید قصد دارد در واکنش به این حملات، اقدامات نظامی علیه پالایشگاه‌های روسیه را افزایش دهد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دریای سیاه ، جنگ اوکراین ، تسلیحات نظامی
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