باشگاه خبرنگاران جوان - طا‌ها نجفی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن گفت: در روز گذشته با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با دستور قضایی، فردی که اقدام به ارسال تصاویر افراد و برخی نقاط حساس به شبکه‌های معاند کرده بود، شناسایی و بازداشت شد.

وی افزود: تحقیقات مقدماتی در خصوص این پرونده با سرعت در حال انجام است و متهم در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.

دادستان شهرستان رزن تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده در روند تحقیقات پرونده ادامه دارد و جزئیات اقدامات و اتهامات انتسابی پس از تکمیل تحقیقات و در چارچوب موازین قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نجفی گفت: فرد بازداشت‌شده، برادر متهمی است که پیش از این نیز در شهرستان رزن با اتهام مشابه بازداشت شده بود.

دادستان شهرستان رزن تاکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی، موضوع را در چارچوب قانون و با جدیت پیگیری می‌کند.

منبع: روابط عمومی دادگستری کل استان همدان