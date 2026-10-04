دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از بازداشت فردی خبر داد که به اتهام ارسال تصاویر افراد و برخی نقاط حساس و مهم شهرستان برای شبکه‌های معاند، تحت تعقیب قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان طا‌ها نجفی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن  گفت: در روز گذشته با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با دستور قضایی، فردی که اقدام به ارسال تصاویر افراد و برخی نقاط حساس به شبکه‌های معاند کرده بود، شناسایی و بازداشت شد.

وی افزود: تحقیقات مقدماتی در خصوص این پرونده با سرعت در حال انجام است و متهم در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.

دادستان شهرستان رزن تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده در روند تحقیقات پرونده ادامه دارد و جزئیات اقدامات و اتهامات انتسابی پس از تکمیل تحقیقات و در چارچوب موازین قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نجفی گفت: فرد بازداشت‌شده، برادر متهمی است که پیش از این نیز در شهرستان رزن با اتهام مشابه بازداشت شده بود.

دادستان شهرستان رزن تاکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی، موضوع را در چارچوب قانون و با جدیت پیگیری می‌کند.

منبع: روابط عمومی دادگستری کل استان همدان

برچسب ها: دستگیری ، شبکه معاند
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بازداشت یک نفر در رزن به اتهام ارسال تصاویر و اطلاعات حساس برای شبکه‌های معاند
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بازداشت یک نفر در رزن به اتهام ارسال تصاویر و اطلاعات حساس برای شبکه‌های معاند