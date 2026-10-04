رئیس سازمان فوتبال استقلال از مذاکره با فدراسیون فوتبال قطر و باشگاه الغرافه برای حل مشکل سفر آبی‌پوشان به این کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - فتاحی، رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال، درباره آخرین وضعیت سفر این تیم به قطر اظهار داشت: با توجه به مشکلات ایجادشده در زمینه پرواز، مذاکراتی را با فدراسیون فوتبال قطر و باشگاه الغرافه آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم شرایط حضور استقلال در قطر را فراهم کنیم.

وی افزود: در صورتی که این مشکل از مسیر فعلی برطرف نشود، گزینه‌های جایگزین را بررسی خواهیم کرد و ممکن است تیم برای رسیدن به قطر از دو پرواز استفاده کند. تصور می‌کنم طی روزهای آینده تکلیف این موضوع به طور کامل مشخص شود.

رئیس سازمان فوتبال استقلال در واکنش به حواشی ایجادشده درباره یاسر آسانی و ادعاهای مطرح‌شده از سوی باشگاه پرسپولیس گفت: نمی‌دانم پرسپولیسی‌ها چه مستنداتی در این خصوص دارند. اگر حضور آسانی در استقلال با مشکل حقوقی مواجه بود، باشگاه السد قطر با توجه به تیم حقوقی قدرتمندی که دارد، طبیعتاً موضوع را پیگیری و از استقلال شکایت می‌کرد؛ اما چنین اتفاقی رخ نداده است.

فتاحی درباره احتمال حضور دنیس درگاهی در استقلال نیز تصریح کرد: تاکنون با هیچ بازیکنی برای حضور در استقلال مذاکره‌ای انجام نشده است.

وی ادامه داد: سهراب بختیاری‌زاده نیز هنوز هیچ فهرستی برای جذب بازیکن به باشگاه ارائه نکرده است و در شرایط فعلی برنامه‌ای برای مذاکره با بازیکنان جدید نداریم.

رئیس سازمان فوتبال استقلال در پایان خاطرنشان کرد: تنها بازیکنانی که پس از پایان محرومیت به جمع استقلال بازخواهند گشت، خلیفه و گودرزی هستند. 

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برچسب ها: فتاحی ، استقلال
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