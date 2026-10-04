به گزارش ایرنا، سرهنگ محمد محمودی روز یکشنبه همزمان با هفته نیروی انتظامی در دیدار با فرماندار تایباد افزود: اجازه نخواهیم داد کوچکترین خدشه‌ای به مناطق مرزی کشور وارد شود.

وی بیان کرد: مجموعه مرزبانی تایباد تاکنون ۱۸۵ شهید تقدیم آرمان‌های انقلاب و ایران اسلامی کرده است و همرزمان این شهیدان نیز همچنان تا پای جان از خاک کشور حفاظت می‌کنند.

فرمانده هنگ مرزی تایباد اظهار کرد: تعامل و هم افزایی مدیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان تایباد با نیرو‌های مسلح، آسایش را برای مردم این خطه مرزی به ارمغان آورده است.

مرزنشینان در تامین امنیت پایدار مرز‌ها سهیم هستند

فرماندار تایباد نیز گفت: مرزنشینان و ساکنان مناطق مرزی مرزبان واقعی هستند و در تامین امنیت پایدار مرز‌های جای جای کشور سهیم هستند.

حسین جمشیدی افزود: به برکت وجود نیرو‌های مسلح، توان و اقتدار آنها، مرز‌های مشترک ایران و افغانستان امنیتی مثال زدنی دارند.

وی اظهار کرد: روزانه افزون بر سه هزار مسافر، راننده و فعال اقتصادی با امنیتی کامل در گذرگاه رسمی دوغارون رفت و آمد می‌کنند که نیرو‌های مسلح ایران اسلامی در این راستا نقش زیادی دارند.

فرماندار تایباد با اشاره به این که خراسان رضوی افزون بر ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور همسایه افغانستان دارد، ادامه داد: ۹۰ کیلومتر از این امتداد در شهرستان تایباد قرار دارد، دوغارون نخستین معبر ورود اتباع افغانستانی به ایران به شمار می‌رود.

جمشیدی تصریح کرد: دوغارون به عنوان اصلی‌ترین دروازه اقتصادی افغانستان با ایران جایگاه ویژه‌ای در بین تجار و سرمایه گذاران افغانستانی دارد که شناسایی و رفع مشکلات این مرز زمینی زمینه ساز افزایش روابط تجاری ۲ کشور خواهد شد.