باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - پرویز مظلومی، پیشکسوت و سرمربی پیشین استقلال، در حاشیه جشن هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس این باشگاه، ضمن تبریک سالروز استقلال به هواداران، از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این باشگاه نیز تمجید کرد.

وی اظهار داشت: ۸۱ سال پرافتخار را در فوتبال ایران و رقابت‌های آسیایی پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارم این مسیر همچنان ادامه داشته باشد. برگزاری برنامه‌های فرهنگی و دیدار با کودکان محک نشان می‌دهد استقلال تنها در حوزه ورزش فعالیت نمی‌کند و در مسائل اجتماعی نیز پیشگام است.

مظلومی با اشاره به غیبت بازیکنان استقلال در این مراسم گفت: بازیکنان به دلیل حضور در تمرین نتوانستند در جشن حاضر شوند، اما حضور آنها در کنار کودکان محک می‌توانست اتفاق خوبی باشد. باید از مجموعه محک که برای حمایت از این کودکان تلاش می‌کند، قدردانی کرد و از نظر روحی و روانی نیز در کنار آنها بود.

انتقاد مظلومی از میانگین سنی تیم ملی

پیشکسوت استقلال درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران گفت: تیم ملی شرایط خوبی دارد و امیدوارم بتواند در جام ملت‌های آسیا به قهرمانی برسد. در حال حاضر تیم خوبی در اختیار داریم، اما همان‌طور که پیش از این نیز گفته‌ام، فرصت بیشتری باید به بازیکنان جوان داده شود.

وی افزود: امیر قلعه‌نویی تعدادی از بازیکنان جوان را به تیم ملی دعوت کرده، اما صرف دعوت کردن کافی نیست و باید به آنها فرصت بازی داده شود. اگر مردم ببینند سرمربی به جوان‌ها اعتماد کرده است، حتی در صورت کسب نتیجه نامطلوب نیز از این رویکرد حمایت خواهند کرد.

مظلومی ادامه داد: میانگین سنی تیم ملی کمی بالاست و باید به تدریج خون تازه‌ای وارد تیم شود. تیم‌های شرق آسیا روی بازیکنان جوان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و ما نیز نباید فقط به بازیکنان همیشگی متکی باشیم.

وی درباره شانس قهرمانی ایران در جام ملت‌های آسیا نیز گفت: چرا نباید قهرمان شویم؟ فوتبال ایران ظرفیت قهرمانی دارد و امیدوارم تیم ملی با موفقیت در این مسابقات، دل مردم را شاد کند. فوتبال ما به قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نیاز دارد.

مظلومی: در فوتبال باید شایسته‌سالاری حاکم باشد

سرمربی پیشین استقلال درباره حذف تیم ملی امید نیز عنوان کرد: متأسفانه تیم امید هم حذف شد. همیشه تأکید کرده‌ام که باید شایسته‌سالاری در فوتبال حاکم باشد. امیدوارم در آینده شرایطی ایجاد شود که شایستگی بازیکنان بیش از هر عامل دیگری در انتخاب آنها تأثیرگذار باشد.

مظلومی همچنین درباره کادر فنی تیم ملی گفت: قلعه‌نویی باید تا حدی اطراف خود را خلوت کند و کادر فنی را تقویت کند. وقتی تعداد افراد زیاد باشد، دیدگاه‌های مختلف می‌تواند تصمیم‌گیری را دشوار کند. البته قلعه‌نویی اهل مشورت است و این ویژگی می‌تواند به تیم کمک کند.

واکنش به صحبت‌های مالک تراکتور

پیشکسوت استقلال در واکنش به اظهارات اخیر محمدرضا زنوزی، مالک تراکتور، درباره افتخارات دو باشگاه گفت: زنوزی برای فوتبال زحمت می‌کشد و برای او احترام قائلم. بهتر است ایشان یک بار به باشگاه استقلال برود و جام‌های این باشگاه را ببیند.

وی افزود: استقلال علاوه بر قهرمانی‌های آسیا، دو نایب‌قهرمانی و یک عنوان سومی در این رقابت‌ها دارد. فکر می‌کنم صحبت‌های زنوزی بیشتر جنبه شوخی داشته باشد، چرا که او اهل شوخی است.

استقلال برای میزبانی باید برنامه‌ریزی کند

مظلومی درباره شرایط میزبانی استقلال در لیگ نخبگان آسیا نیز گفت: شرایطی که پیش آمده کار استقلال را دشوار کرده است. امیدوارم با برنامه‌ریزی مناسب بتوانیم شرایط میزبانی را فراهم کنیم، هرچند این کار آسان نخواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استقلال در نخستین دیدار آسیایی خود در عراق عملکرد قدرتمندی داشت و توانست تیمی بزرگ را شکست دهد. این نتیجه اتفاقی نبود و امیدوارم استقلال همین روند را ادامه دهد. استقلال هر جا که باشد، پرچمش بالاست.