وزیر ورزش و جوانان گفت: ورزش مدارس بستر اصلی شناسایی و پرورش قهرمانان آینده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست ستاد عالی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بازی‌های جهانی دانش‌آموزان (ژیمنازیاد) زیر ۱۸ سال ۲۰۲۶ ریودوژانیرو، صبح امروز (یکشنبه) با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، معاونان و مدیران ستادی دو وزارتخانه و مسئولان فدراسیون ورزش دانش‌آموزی برگزار شد.

بیستمین دوره بازی‌های ژیمنازیاد زیر ۱۸ سال از ۱۲ تا ۱۷ آذرماه سال جاری به میزبانی برزیل در شهر ریودوژانیرو برگزار خواهد شد. کاروان ورزش دانش‌آموزی ایران که تاکنون تجربه حضور در دو دوره این رویداد معتبر، در سال‌های ۲۰۱۸ مراکش و ۲۰۲۴ بحرین را داشته است، آماده می‌شود برای سومین بار در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.

کسب رتبه‌های هشتم و پنجم، حاصل حضور دانش‌آموزان ایرانی در دو دوره گذشته ژیمنازیاد بوده است و کاروان ایران در دوره ۲۰۲۶ ریودوژانیرو با هدف ارتقای این جایگاه و قرار گرفتن در جمع تیم‌های برتر راهی مسابقات خواهد شد.

در همین راستا و با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش، از ابتدای سال ستاد عالی ژیمنازیاد زیر ۱۸ سال ریودوژانیرو تشکیل شده و با مشارکت فدراسیون‌های ورزشی، برنامه‌های آماده‌سازی کاروان ایران در دستور کار قرار گرفته است.

پارادوومیدانی، دوومیدانی، جودو، کاراته، تکواندو، شطرنج، والیبال ساحلی، کشتی، دوچرخه‌سواری و روئینگ مجازی، ۱۰ رشته‌ای هستند که رقابت‌های این دوره در آنها برگزار خواهد شد.

طبق گزارشی که در این نشست از سوی رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی ارائه شد، تاکنون جلسات تخصصی منظمی با فدراسیون‌های این ۱۰ رشته برگزار شده و اردوهای تمرینی و مسابقات انتخابی تیم‌های ملی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در مجموع کاروانی ۲۰۹ نفره از ایران، شامل ورزشکاران، کادرهای فنی و سرپرستی، در ژیمنازیاد ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت. با توجه به فاصله حدود دو ماهه تا اعزام کاروان و نهایی شدن فهرست نفرات، این نشست مشترک با حضور وزرای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش برگزار شد تا آخرین شرایط کاروان ایران از نظر فنی، روند آماده‌سازی و ظرفیت‌های مدال‌آوری مورد بررسی قرار گیرد.

احمد دنیامالی در ارزیابی خود از شرایط کاروان ایران اظهار داشت: خوشبختانه مسابقات این دوره در رشته‌هایی برگزار می‌شود که نمایندگان ما ظرفیت خوبی برای کسب مدال دارند. باید از این فرصت استفاده کنیم و رتبه پنجم دوره قبل را ارتقا دهیم؛ البته تحقق این هدف نیازمند آن است که اردوها و تمرینات بدون وقفه تا زمان اعزام ادامه داشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان افزود: فدراسیون‌های ورزشی در قبال این کاروان مسئول هستند و باید همه ظرفیت‌های فنی و پشتیبانی خود را در اختیار ورزشکاران دانش‌آموز قرار دهند. نگاه ما باید حضور قدرتمند و نتیجه‌گرا در این مسابقات باشد.

دنیامالی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده آموزش و پرورش در توسعه ورزش قهرمانی کشور گفت: اگر همراهی و تعامل آموزش و پرورش نباشد، نمی‌توانیم در ورزش حرفه‌ای و قهرمانی به توفیق پایدار برسیم. ورزش مدارس، زمینه‌ساز رشد ورزش قهرمانی و مدال‌آوری در آینده است.

وی با اشاره به موفقیت اخیر ورزشکاران زن ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا تصریح کرد: همین دخترانی که امروز در بازی‌های آسیایی ناگویا در روئینگ به مدال ارزشمند طلا رسیدند، حاصل همکاری وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش هستند. این ورزشکاران زمانی که دانش‌آموز بودند، به صورت شبانه‌روزی در اردو حضور داشتند و معلم در محل تمرین حاضر می‌شد تا روند تحصیل آنها متوقف نشود.

وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد: ما باید همه دانش‌آموزان ورزشکار را مانند فرزندان خودمان ببینیم و شرایطی فراهم کنیم که حضور در اردوهای ورزشی باعث عقب ماندن آنها از تحصیل نشود. با همکاری آموزش و پرورش باید امکان ادامه تحصیل در اردوها فراهم باشد. ما ورزش را در کنار درس و تحصیل می‌خواهیم.

دنیامالی همچنین با تأکید بر لزوم حضور پررنگ دختران در کاروان ایران گفت: کادر سرپرستی و فنی ژیمنازیاد باید با نگاه وسیع‌تری درباره ترکیب تیم تصمیم‌گیری کند و حداقل نیمی از نفرات اعزامی را دختران تشکیل دهند.

وی درباره روند انتخاب ورزشکاران نیز اظهار داشت: انتخاب ملی‌پوشان باید عادلانه، شفاف و مستند باشد. نباید فرایند انتخاب به گونه‌ای باشد که اعتراض و نارضایتی ایجاد کند. متأسفانه در برخی دوره‌ها شاهد چنین مسائلی بوده‌ایم و باید این موارد به حداقل برسد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از مسئولان ورزش دانش‌آموزی خواست حضور فعال‌تری در مجامع بین‌المللی این حوزه داشته باشند و افزود: روند انتخاب رشته‌ها در فدراسیون جهانی ورزش دانش‌آموزی در دوره‌های مختلف تغییر می‌کند که بخشی از آن متأثر از شرایط میزبان است. با این حال، انتظار داریم نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی برای ایجاد ثبات و تعادل بیشتر در رشته‌های برگزارشده مطالبه‌گری کنند.

دنیامالی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت تعیین پاداش مناسب برای مدال‌آوران ژیمنازیاد زیر ۱۸ سال ریودوژانیرو تأکید کرد و گفت: ارزش عملکرد این کاروان را تعداد مدال‌های طلا مشخص می‌کند و باید انگیزه قهرمانی و کسب مدال طلا را در دانش‌آموزان تقویت کنیم. خانواده‌ها نیز بخش مهمی از هزینه‌های ورزش این بچه‌ها را تأمین می‌کنند، بنابراین لازم است جوایز درخور توجهی برای قهرمانان در نظر گرفته شود. خوشبختانه تعامل بسیار خوبی میان دو وزارتخانه وجود دارد و در این زمینه نیز به جمع‌بندی خواهیم رسید.

وزیر آموزش و پرورش: آماده جهش در ورزش دانش‌آموزی هستیم

علیرضا کاظمی نیز در این نشست با قدردانی از نگاه وزارت ورزش و جوانان به توسعه ورزش دانش‌آموزی گفت: در دو سال گذشته تجربه‌های خوبی از همکاری با وزارت ورزش و جوانان به دست آورده‌ایم. دکتر دنیامالی شخصاً حساسیت و پیگیری زیادی نسبت به حضور کاروان‌های ورزش دانش‌آموزی در رقابت‌های جهانی دارند و این همراهی نقش مهمی در اعزام کاروان‌های ما داشته است.

وی افزود: خوشبختانه پس از یک سال و با وجود شرایط ناپایدار، فضای تعلیم و تربیت در مدارس به شرایط مطلوب بازگشته است. تلاش کردیم سال تحصیلی را با ورزش آغاز کنیم و هفته نخست سال تحصیلی را به فعالیت‌های تربیت بدنی اختصاص دادیم. همچنین در قطب‌های مختلف، مسابقات منطقه‌ای در ۱۰ رشته برگزار شد.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: امسال شرایط بهتری در حوزه تربیت بدنی مدارس ایجاد شده است. پیش از آغاز مهرماه، حدود ۷۶۵ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در مدارس توزیع شد و ۶۲ هزار مدرسه از این امکانات بهره‌مند شدند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: ما آماده یک جهش در حوزه تربیت بدنی هستیم و می‌خواهیم با اتصال منسجم‌تر مدارس به فدراسیون‌های ورزشی، گام‌های بلندتری در توسعه ورزش همگانی و شناسایی استعدادهای ورزشی برداریم.

منبع: وزارت آموزش و پرورش