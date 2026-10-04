باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی، کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در جمع خبرنگاران با قدردانی از همکاری مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت: عبور موفق از زمستان به میزان سرمای هوا و میزان مصرف بستگی دارد و اگر مردم همچون گذشته همکاری کنند، ان‌شاءالله زمستان را به خوبی پشت سر خواهیم گذاشت.

او با اشاره به آمادگی نیروگاه‌ها برای فصل زمستان افزود: تقریباً تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها انجام شده و برای بخش‌هایی که نیاز به تعمیرات بیشتری دارند نیز برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.

وزیر نیرو درباره احتمال کسری برق در زمستان اظهار کرد: طبیعی است که در فصل زمستان با کاهش تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی مواجه باشیم، اما این موضوع به معنای پیش‌بینی نکردن نیاز‌های کشور نیست و نیاز مصرف برق از قبل مورد توجه قرار گرفته است.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین آب مورد نیاز کشور گفت: امیدواریم بارش‌های خوبی داشته باشیم و این بارش‌ها در پشت سد‌ها نیز اتفاق بیفتد، چراکه بخشی از بارش‌های خارج از مخازن سد‌ها برای مصارف دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او درباره تأمین سوخت نیروگاه‌ها نیز گفت: در بخش‌هایی که به پالایشگاه‌ها مربوط می‌شود، همکاران ما در وزارت نفت در تلاش هستند سوخت مورد نیاز را به موقع تأمین کنند و امیدواریم با کمک خداوند و همکاری مردم بتوانیم از شرایط زمستان عبور کنیم.

وزیر نیرو تأکید کرد: شرایط تأمین برق تابع عوامل مختلفی از جمله میزان سرما و میزان مصرف است، اما اقداماتی که باید برای آمادگی شبکه انجام می‌شد، صورت گرفته است.

علی‌آبادی درباره استفاده از سوخت مازوت در برخی نیروگاه‌ها نیز گفت: همه نیروگاه‌های کشور گازسوز هستند، اما برخی نیروگاه‌ها قابلیت استفاده موقت از مازوت را نیز دارند. تلاش ما این است که تا حد امکان از مصرف این سوخت گران‌قیمت جلوگیری کنیم، اما در شرایطی که ناچار باشیم و مردم متقاضی تأمین برق باشند، از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.

او ادامه داد: در برخی نیروگاه‌ها تلاش می‌کنیم از ترکیب سوخت‌ها به شکلی استفاده کنیم که آسیب کمتری به محیط زیست و شهر‌های محل استقرار نیروگاه‌ها وارد شود.

علی‌آبادی در پایان گفت: میزان استفاده از مازوت در مقایسه با حجم کل سوخت مصرفی کشور عدد بزرگی نیست و حدود ۱۴ درصد یا کمتر است؛ با این حال تلاش می‌کنیم در شهر‌هایی که نیروگاه در آنها مستقر است، ترکیب سوخت به گونه‌ای مدیریت شود که کمترین آسیب را ایجاد کند.