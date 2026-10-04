جلسه رسیدگی به پرونده علیرضا بیرانوند در دادگاه CAS در آخر ماه اکتبر برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند بعد از یک سال و نیم هنوز به حکم نهایی منجر نشده است و مدیریت سرخپوش همچنان پیگیر این پرونده در دادگاه CAS است.

پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس درباره آخرین وضعیت رسیدگی در CAS گفت: «ما چند روز پیش نامه زدیم و سؤال پرسیدیم که چرا رأی نمی‌آید. دیروز پیام دادند و برای آخر اکتبر یک جلسه ویدیوکنفرانسی هماهنگ کردند تا دو طرف دفاعیات‌شان را ارائه بدهند.»

حدادی در پاسخ به این پرسش که آیا توصیه‌ای برای صرف‌نظر کردن از پیگیری پرونده دریافت کرده است، اظهار داشت: «اصلاً. من اصلاً آدم توصیه‌پذیری نیستم. برخلاف چیز‌هایی که می‌گویند سرمربی و سرپرست و دیگر نفرات را از بیرون انتخاب می‌کنند و حدادی فقط امضا می‌کند، زمان نشان داد اینطور نیست.»

او همچنین درباره اینکه آیا با مطرح شدن موضوع سربازی بیرانوند، پرسپولیس حاضر به توقف پیگیری خواهد بود، گفت: «چرا باید متوقف کنیم؟ ما در مقابل سهامدار و هوادارمان مسئول هستیم. آقای بیرانوند یک شخصیت قابل احترام و دروازه‌بان تیم ملی است، اما هر کسی که باشد، ما قطعاً حق و حقوق باشگاه را دنبال خواهیم کرد.»

حدادی برای توضیح این رویکرد به پرونده یاسین سلمانی و برخورد انضباطی با بازیکنان تیم اشاره کرد: «کمااینکه در رابطه با آقای یاسین سلمانی هم رفتیم و شکایت کردیم. ایشان حق و حقوق باشگاه را داد و عذرخواهی کرد و پرونده را متوقف کردیم. بازیکنان ملی‌پوش‌مان هم که به تمرین نیامدند، همه را به کمیته انضباطی بردیم. نظم و قانون و حق و حقوق باشگاه یک طرف است و رفاقت هم یک موضوع دیگر است.»