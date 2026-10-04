یک سناتور آمریکایی که به دوحه سفر کرده، می‌گوید توافق با ایران امکان‌پذیر است و واشنگتن باید آن را نسبت به حملات نظامی، در اولویت قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت با اشاره به تحولات کنونی در منطقه، گفت که دستیابی به توافق با ایران امکان‌پذیر است و واشنگتن باید به جای بازگشت به حملات نظامی، توافق را در اولویت قرار دهد.

مورفی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در سفری به آسیای غربی به سر می‌برد و در قطر با «علی الثوادی» دیدار کرده است؛ فردی که او را یکی از دیپلمات‌های اصلی هماهنگ‌کننده مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران توصیف کرد.

مورفی در جریان سفر خود همچنین با شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر دیدار کرد و درباره تحولات منطقه گفت‌و‌گو داشت.

مورفی از منتقدان جدی ادامه جنگ آمریکا با ایران است. او ماه گذشته میلادی در سنا خواستار پایان جنگ شد و گفت عملیات نظامی آمریکا به اهداف اعلام‌شده خود، از جمله از بین بردن توان موشکی ایران، دست نیافته است. 

مورفی همچنین هشدار داده ادامه جنگ باعث گسترش درگیری به دیگر بخش‌های منطقه و افزایش فشار اقتصادی بر مردم آمریکا شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کریس مورفی ، سناتور آمریکایی ، مذاکرات آتش بس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
فشار اقتصادی ما چی؟؟
۰
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