رئیس قوه قضاییه طی پیامی، قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران با پنج مدال طلا، برای سومین سال پیاپی در المپیاد جهانی ویتنام را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای که یکشنبه شب ۱۲ مهر ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: قهرمانی تیم ملی نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران برای سومین سال پیاپی در المپیاد جهانی، برای ملت ایران، بسیار مسرت‌بخش و مایه مباهات و فخر است. این موفقیت شگرف علمی، تجلی عزم راسخ نسل نوآموز ما در مسیر چیرگی بر پیچیده‌ترین قلمروهای دانش و گواهی بر این حقیقت است که ایران اسلامی، با تکیه بر توان علمی بومی و پشتکار بی‌کران و همت بلند نخبگان خود، جایگاه مستحقش را در ردیف پیشروان تمدن علمی جهان بازیافته است.

در این پیام تصریح شده است: این ظفرمندی‌ها، در شرایطی حاصل می‌شود که مستکبران عالم به زعم باطل خود، در سودای انزوا و محجوریت ایران و ایرانی نشسته‌اند، لکن جوانان و نوجوانان ما قله‌های علم را یکی پس از دیگری فتح می‌کنند و با این کار، خشم و غضب دشمن دون و بهجت ایرانیانِ همیشه سرافراز را فراهم می‌آورند.

رئیس قوه قضاییه در پیام افزود: این افتخار ماندگار را به پیشگاه مقام معظم رهبری، کادر تعلیم و تربیت و تمامی میهن‌پرستان تبریک عرض کرده و از ایثارگری مربیان و خانواده‌های این قهرمانان، قدردانی می‌نماییم. امید است این شعله‌های دانش، راهگشای مسیر شکوفایی بیشتر ایران قدرتمند در عرصه‌های بین‌المللی باشد.

برچسب ها: پیام تبریک ، محسنی اژه‌ای
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