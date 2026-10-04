باشگاه خبرنگاران جوان - در رقابت‌های لیگ Prototype Challenge در چارچوب مسابقات رباتیک آسیایی اقیانوسیه ۲۰۲۶ مالزی تیم دانش‌آموزی ایران با عملکرد موفق در بخش‌های گروهی ساخت ربات، موفق شد با پشت سر گذاشتن تیم‌های کشور‌های ژاپن، کره جنوبی، مالزی، عربستان سعودی، هنگ‌کنگ و چین در جایگاه نخست قرار بگیرد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

تیم‌های کره جنوبی و مالزی نیز مقام‌های دوم و سوم این رقابت‌ها را به دست آوردند.

لازم به ذکر است تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران پیش از این در رقابت‌های جهانی چین ۲۰۲۶ نیز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرده بود.