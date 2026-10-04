تیم رباتیک ایران در مسابقات رباتیک آسیایی اقیانوسیه ۲۰۲۶ مالزی، با کسب مقام‌های اول، دوم و سوم در بخش‌های گروهی ساخت ربات در لیگ Prototype Challenge، عنوان قهرمانی بخش تیمی این رقابت‌ها را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در رقابت‌های لیگ Prototype Challenge در چارچوب مسابقات رباتیک آسیایی اقیانوسیه ۲۰۲۶ مالزی تیم دانش‌آموزی ایران با عملکرد موفق در بخش‌های گروهی ساخت ربات، موفق شد با پشت سر گذاشتن تیم‌های کشور‌های ژاپن، کره جنوبی، مالزی، عربستان سعودی، هنگ‌کنگ و چین در جایگاه نخست قرار بگیرد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

تیم‌های کره جنوبی و مالزی نیز مقام‌های دوم و سوم این رقابت‌ها را به دست آوردند.

لازم به ذکر است تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران پیش از این در رقابت‌های جهانی چین ۲۰۲۶ نیز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرده بود.

برچسب ها: رباتیک دانش آموزی ، مسابقات دانش آموزی
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