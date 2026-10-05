باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- سعید لطفی، پیشکسوت استقلال، درباره شرایط فوتبال پایه این باشگاه اظهار داشت: در تیم‌های پایه استقلال چند بازیکن حضور دارند که از نظر فنی چیزی از پوریا شهرآبادی کم ندارند و حتی اگر بهتر نباشند، قطعاً ضعیف‌تر هم نیستند. باید به این بازیکنان فرصت داد تا خودشان را نشان دهند.

وی افزود: حسام اسکندری، امیرحسین اسماعیل‌زاده و رضا آذری را به استقلال برگرداندیم تا شرایط لازم برای احیای آنها فراهم شود و بتوانیم دوباره این بازیکنان را به تیم اصلی برسانیم. اعتقاد دارم اگر روی بازیکنان جوان سرمایه‌گذاری شود، نتیجه آن در سال‌های آینده مشخص خواهد شد.

لطفی ادامه داد: بازیکنانی که طی این مدت شناسایی کرده‌ایم، در صورت ادامه مسیر درست و دریافت فرصت مناسب، طی دو، سه سال آینده می‌توانند در لیگ برتر حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند. فوتبال پایه باید به شکل اصولی پشتوانه تیم بزرگسالان باشد.

فشار نتیجه‌گرایی به تیم ملی

پیشکسوت استقلال درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران نیز گفت: متأسفانه فشار زیادی به امیر قلعه‌نویی و تیم ملی وارد می‌کنیم. همه ما بیش از حد نتیجه‌گرا شده‌ایم و این مسئله می‌تواند خطرناک باشد.

وی تصریح کرد: هیچ مربی‌ای را نمی‌شناسم که آبرو و اعتبار خودش برایش اهمیت نداشته باشد. مربی همواره به دنبال موفقیت است، اما نباید همه چیز را فقط با نتیجه کوتاه‌مدت ارزیابی کنیم.

لطفی: حتی در جام جهانی ۱۹۹۸ هم از گروه صعود نکردیم

لطفی درباره عملکرد فوتبال ایران در جام جهانی گفت: اگر به تاریخ حضور ایران در جام جهانی نگاه کنیم، در هیچ‌یک از دوره‌هایی که در این مسابقات حاضر بوده‌ایم، موفق به صعود از مرحله گروهی نشده‌ایم؛ حتی در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه نیز نتوانستیم به مرحله حذفی برسیم.

وی افزود: بنابراین به جای اینکه تمام تمرکز خود را روی نتیجه یک مسابقه یا یک تورنمنت بگذاریم، باید ساختار فوتبال کشور را اصلاح کنیم. اگر ساختار درست شود و روی فوتبال پایه، استعدادیابی و پرورش بازیکنان سرمایه‌گذاری کنیم، در آینده می‌توانیم نتایج بهتری در سطح ملی و بین‌المللی کسب کنیم.