باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - فاطمه مجلل قهرمان ملی روئینگ، اهل ارومیه پس از نمایش خیره‌کننده در مسابقات ناگویا، در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما، از مسیر پرفراز و نشیب خود برای رسیدن به اوج سخن گفت.

به عنوان یک قهرمان ملی، وقتی به دختران جوان و ورزشکار نگاه می‌کنید، دوست دارید چه پیامی از مسیر خودتان به آنها منتقل کنید تا بدانند رسیدن به این سطح از موفقیت غیرممکن نیست؟ تلاش، استمرار، ناامید نشدن و صبر در مسیرِ اهداف باعث موفقیت می‌شود. من بزرگ‌ترین آرزویم قهرمانی و ایستادن در بالاترین سکوهای میادین بزرگ است و برای رسیدن به این اهداف تمام زندگی ام را گذاشتم و مطمئن بودم فقط مدال طلا میخواهم، برای همین هرروز با تمام توان تمرین میکردم در تمرینات دائما مسابقه را تصویر سازی میکردم و حتی یک پارو هم کم نگذاشتم.

حالا که هدف‌های بزرگ را یکی پس از دیگری فتح کرده‌اید، نگاه شما به مسابقات بعدی و رویاهای بزرگتری که در افق می‌بینید چیست؟

هدف بعدی من شکستن طلسم مدال جهانی برای روئینگ دختران است.

در این دو سال که فدراسیون جدا شد کادر فنی تغییر پیدا کرد و ما خیلی اذیت شدیم تیم حدود یک سال و نیم، تیم دست کادر فنی ناکارآمد افتاده بود و ما از لحاظ فنی و روحی افت کردیم و علاوه بر آن دوری از خانواده برای من بسیار آزاردهنده بود. اما خداراشکر نزدیک مسابقه دوباره مربی مورد اعتماد ما افشین فرزام تیم را دست گرفت و شرایط ما بسیار بهبود یافت.

در لحظاتی که در قالب روئینگ با تمام توان در حال پارو زدن بودید، چه فکر یا انگیزه‌ای در ذهن داشتید که باعث شد این سطح از عملکرد را ارائه دهید؟ در این مسابقه من رکورد ۷:۲۴ را زدم که بهترین رکورد ایران بود و تا کنون کسی نزدیک این رکورد نبود بهترین رکورد قبلی ایران هم دست خودم بود که ۷:۳۷ بود و حالا ۱۳ ثانیه آن را بهبود دادم و بهترین رکورد جهان ۷:۲۳ است من در تمام مسیر مسابقه به این فکر میکردم که به رکورد جهانی نزدیک شوم تا این مسابقه محکی باشد برای مسابقات جهانی.

حالا که سقفِ موفقیت را در آسیا و این مسابقات جابجا کردید، هدف بعدی فاطمه مجلل چیست که هنوز کسی از آن خبر ندارد؟ سبد مدال هایم دیگر در آسیا تکمیل شده و حالا مسابقات آسیایی برای من راضی کننده نیست هدف بعدی من مسابقات جهانی و شکستن مدال جهانی برای دختران روئینگ و بعد از آن المپیک است.

بسیاری از مردم فقط لحظه سکو رفتن را می‌بینند؛ اما سخت‌ترین مرحله مسیر رسیدن به این جایگاه برای شما چه زمانی بود؟ من در یک روز دو فینال بسیار سخت داشتم، مسابقه سبک وزنم صبح بود که رقابت خیلی سنگینی با رقیب هنگ‌کنگی داشتیم طوری که تمام مسیر دو کیلومتر را با تمام توان و سرعت پارو زدیم و چند ساعت بعد از آن مسابقه سنگین وزنم بود که قهرمان جهان و نائب قهرمان المپیک که ورزشکار روس بود که برای ازبکستان پارو میزد رقیب‌هایم بودند آنجا هم رقابت خیلی سنگینی داشتم و راضی هستم.

شما امروز یک الگو هستید؛ دوست دارید نسل بعدی ورزشکاران ایرانی، وقتی نام فاطمه مجلل را می‌شنوند، چه تصویری از تلاش و پشتکار یک ایرانی در ذهنشان نقش ببندد؟ دوست دارم وقتی اسم من را میشنوند تصویر قدرت و توانایی و اراده دختران ایرانی دیده شود.

وقتی در میان رقابت‌های سنگین جهانی هستید و می‌دانید نام ایران روی لباس شما هست، آن لحظه که پرچم ایران را بالای سرتان می‌بینید، چه حسی در وجودتان می‌پیچد؟ تمام زندگی ام را تلاش کردم تا در میادین بزرگ نام ایران را در بالاترین سکو ها نگهدارم و این تنها لذت من در این زندگی است.

به آن دختر نوجوان و جوانی که دارد این خبر را می‌خواند و رویای قهرمانی در سر دارد، چه می‌گویید؟ دختری که آرزوی قهرمانی در سر دارد باید بداند قهرمان کسی است که هیچ چیزی مانع از تلاش کردن آن نباشد و در هر شرایطی تلاش خود را ادامه دهد و با صبر و استمرار و تلاش مداوم می‌تواند به اهدافش برسد.