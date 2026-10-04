مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مبلغ قرارداد بازیکنان خارجی این تیم را فاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس ۵ بازیکن خارجی به نام‌های اوستون اورونوف، ایگور سرگیف، دنیل گرا، مارکو باکیچ و تیوی بیفوما دارد که جمع مبلغ قرارداد این بازیکنان ۴ میلیون و ۸۰ هزار دلار است.  

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: در جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با توجه به بودجه‌ای که در اختیار داریم تصمیم گرفتیم که بازیکن خارجی  در نیم فصل دوم نگیریم. کمااینکه سهمیه خارجی ما پر است. به احتمال زیاد ما در پنجره نقل و انتقالاتی تابستانی هم جذب بازیکن خارجی نخواهیم داشت.

مدیر برنامه‌ها از همین الان بدانند که باشگاه پرسپولیس جذب بازیکن خارجی نخواهد داشت. متاسفانه با شرایط اقتصادی که کشورمان دارد، با این هزینه زیاد  دلار خیلی راحت می‌توانیم با هزینه کمتر بازیکن داخلی جذب کنیم. ما در اول فصل به خاطر قیمت بالای دلار خیلی به دنبال جذب مربی خارجی نرفتیم و تصمیم گرفتیم که کادر ایرانی انتخاب کنیم و مهدی تارتار را انتخاب کردیم و تا الان هم جواب داده است.  

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، بازیکنان خارجی
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