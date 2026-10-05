تبریزی گفت: تغییر ناگهانی یک روش، از هر شب پخش به یک روز در میان سریال‌ها باید قبل از تولید به اطلاع سازنده برسد، تا در ساختار و فیلمنامه اثر لحاظ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسین تبریزی، کارگردان سریال «دیار مادری» در واکنش به تغییر جدول پخش شبکه‌های سیما و گنجاندن سریال‌ها به صورت پخش یک روز در میان و لحاظ کردن این سریال در این چینش جدید گفت: قطعاً داشتن چند ژانر مختلف در طول هفته خوب است، ولی تغییر ناگهانی یک روش، از هر شب پخش به یک روز در میان باید قبل از تولید به اطلاع سازنده برسد.

تبریزی ادامه داد: باید در فیلمنامه نقطه‌گذاری‌هایی را طراحی می‌کردیم که بعد از پایان هر قسمت، مخاطب انگیزه ادامه دادن سریال را داشته باشد.

این کارگردان با بیان اینکه سریال «دیار مادری» برای پخش هر شب در نظر گرفته شده بود، تاکید کرد که لزوماً پخش یک روز در میان اتفاق بدی نیست، ولی از این به بعد باید این نحوه پخش در ساختار و فیلمنامه لحاظ شود، تا مخاطب قصه‌هایی را دریافت کند که ظرفیت اینگونه برنامه‌ریزی جدول پخش را داشته باشد.

برچسب ها: جدول پخش ، پخش روزانه ، تلویزیون
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