مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خبر تمدید قرارداد امیر حسین محمودی را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که طی روزهای اخیر اخباری درباره پیگیری باشگاه پرسپولیس برای تمدید قرارداد امیرحسین محمودی منتشر شده، پیگیری‌ها از باشگاه نشان می‌دهد چنین موضوعی در دستور کار سرخپوشان قرار ندارد.

پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در این باره اعلام کرد که امیرحسین محمودی علاوه بر فصل جاری، برای ۲ فصل دیگر نیز با این باشگاه قرارداد دارد و بنابراین در شرایط فعلی بحثی درباره تمدید قرارداد این بازیکن مطرح نیست.

به این ترتیب، محمودی تا پایان دو فصل آینده با پرسپولیس قرارداد دارد و برخلاف برخی اخبار منتشرشده، مذاکراتی برای تمدید قرارداد او در شرایط فعلی انجام نشده است.