باشگاه خبرنگاران جوان-مجید محبی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: باتوجه‌به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تداوم وزش باد شدید و طوفان گردوخاک و افزایش غلظت ریزگردها، در راستای حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان، مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز فردا دوشنبه ۱۳ مهرماه تعطیل است.

هرگونه تصمیم‌گیری درباره تداوم تعطیلی یا تغییر شرایط فعالیت مدارس از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.