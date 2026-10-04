مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: باتوجه‌به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، مدارس فردا دوشنبه ۱۳ مهرماه تعطیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان-مجید محبی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: باتوجه‌به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تداوم وزش باد شدید و طوفان گردوخاک و افزایش غلظت ریزگردها، در راستای حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان، مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز فردا دوشنبه ۱۳ مهرماه تعطیل است.

هرگونه تصمیم‌گیری درباره تداوم تعطیلی یا تغییر شرایط فعالیت مدارس از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: طوفان ، مدارس
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