رئیس‌جمهور فنلاند گفت هلسینکی انتظار حمله روسیه را ندارد و هیچ مدرکی درباره قصد مسکو برای چنین اقدامی در دست نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الکساندر اشتوب، رئیس‌جمهور فنلاند با اشاره به اظهارات تحریک‌آمیز برخی مقامات غربی، گفت شواهدی وجود ندارد که نشان دهد روسیه قصد حمله به این کشور را داشته باشد.

اشتوب در گفت‌و‌گو با روزنامه اسپانیایی «ال‌موندو» گفت: «در اروپا با مشکل ارتباطی مواجهیم، زیرا برخی رهبران دو موضوع را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند؛ یکی سناریو و دیگری ارزیابی تهدید است».

او افزود: «آیا انتظار داریم روسیه حمله کند؟ پاسخ منفی است. ما هیچ مدرکی در این زمینه نداریم. افرادی هستند که هشدار‌های اغراق‌آمیز می‌دهند و سناریو‌ها را با ارزیابی تهدید اشتباه می‌گیرند.»

 او با اشاره به مرز طولانی فنلاند با روسیه در اتحادیه اروپا افزود: «ما طولانی‌ترین مرز [اتحادیه اروپا] با روسیه را داریم. به‌وضوح می‌توانیم ببینیم روسیه چه کاری خواهد کرد و چه کاری نخواهد کرد».

پیش از این، آلمان مدعی شده بود که روسیه ممکن است تا سال ۲۰۲۹ به دنبال حمله به یکی از کشور‌های عضو ناتو باشد.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: روسیه و فنلاند ، اعضای ناتو ، جنگ اوکراین
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